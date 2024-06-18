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Таяні: Італія передасть SAMP/T Україні в рамках нового пакету, решта змісту - секрет

Рим, Вівторок 18 червня 2024 16:05
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Таяні: Італія передасть SAMP/T Україні в рамках нового пакету, решта змісту - секрет Фото: Антоніо Таяні, голова МЗС Італії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Італія надасть Україні систему протиповітряної оборони SAMP/T у рамках дев'ятого пакету військової допомоги. Повний зміст пакету тримають у секреті.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky TG24.

У міністра під час слухань перед членами комітетів із закордонних справ Палати депутатів і Сенату Італії поцікавився, чи буде новий пакет військової допомоги Україні включати далекобійні ракети.

"Він (пакет - ред.) буде представлений комітету парламентського контролю безпеки Італії, існує секретність", - відповів глава МЗС.

Таяні погодився з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто, що якщо зняти секретність з військової допомоги Україні, яку запровадив попередній уряд, то таких проблемних питань більше не буде. Це стосується вартості переданої допомоги.

"Єдине, що відомо, - це те, що для захисту неба над Україною буде відправлено оборонну батарею SAMP/T", - додав міністр.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 18 червня, італійське видання Fatto Quotidiano написало про те, що Італія може надати Україні далекобійні ракети Storm Shadow у рамках нового пакету військової допомоги.

Такі ракети українські захисники вже отримують від Британії та Франції. Вони можуть знищувати цілі на відстані до 300 км.

Також раніше Таяні підтверджував рішення Італії передати Україні вже другу батарею SAMP/T, яка є ефективною проти балістики.

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