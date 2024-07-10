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Італія збільшить військову допомогу Україні до 1,7 млрд євро наступного року, - ЗМІ

Середа 10 липня 2024 13:10
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Італія збільшить військову допомогу Україні до 1,7 млрд євро наступного року, - ЗМІ Фото: прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Італія збільшить військову допомогу Україні у 2025 році до 1,7 млрд євро. Таке зобов'язання на себе візьме прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні на саміті НАТО, який зараз проходить у Вашингтоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera.

Видання зазначає, що це частка Італії в 40-мільярдній допомозі Україні, яку обговорює НАТО. Половина внесків (гнучко розподілених між прямою військовою допомогою, товарами і послугами, а також навчанням) надійде від США, ще 20 мільярдів євро - від європейських країн Північноатлантичного альянсу.

У 2022 році Рим пообіцяв передавати Україні військову допомогу на суму близько 1,2 мільярда євро щороку.

Допомога Україні від Італії

На сьогодні Італія надала Україні 8 пакетів військової допомоги, включно із зенітними ракетами, артилерійськими знаряддями, бронетехнікою і боєприпасами.

Італійські інструктори також навчають українських військових використовувати західну зброю.

Хоча точні типи і кількість поставленої зброї не розголошуються, вона відіграє істотну роль у зміцненні обороноздатності України.

Раніше повідомлялося, що Італія передасть SAMP/T Україні у рамках нового пакету допомоги.

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