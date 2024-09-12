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Украина заинтересована в списанной военной технике. Сибига переговорил с итальянским коллегой

Четверг 12 сентября 2024 15:07
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Украина заинтересована в списанной военной технике. Сибига переговорил с итальянским коллегой Фото: Андрей Сибига, глава Министерства иностранных дел (t.me/Ukraine_MFA)
Автор: Сергей Пышкин

Украина заинтересована в получении списанной военной техники от союзников. В том числе и от Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрея Сибиги в Twitter.

"Дружеский разговор с Антонио Таяни (глава МИД Италии, - ред.). Поблагодарил Италию за мощное председательство в G7 и поддержку Украины. Обсудили ускорение следующего пакета военной помощи Италии и усиление воздушного щита Украины", - написал министр.

Он отметил, что во время переговоров, выразил заинтересованность украинской стороны в списанной итальянской военной технике.

В частности стороны:

  • отметили хорошие перспективы для дальнейшего сотрудничества между нашими оборонными отраслями;
  • скоординировали позиции накануне Недели высокого уровня Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН);
  • обсудили вопрос украинских детей, на фоне российской агрессии временно проживающих в Италии.

Помощь Италии Украине

С начала полномасштабного вторжения России Италия оказывает Украине значительную поддержку. В качестве примера, Рим поставлял Киеву различные виды оружия, включая зенитные ракеты, противотанковые ракеты, пулеметы, минометы и бронетехнику.

По словам премьер-министра Италии Джорджи Мэлони, во время заседания НАТО, в следующем году, в 2025-м, ее страна увеличит военную помощь Украине до 1,7 млрд евро.

Также ранее сообщалось, что Италия передаст SAMP/T в рамках нового пакета помощи

Списанная техника партнеров

Добавим, что 10 сентября Сибига также проводил переговоры со своей коллегой из Австралии Пенни Вонг. Тогда же он также отметил, что Украина заинтересована в списанном оборудовании, в том числе в большом количестве списанной бронетехники, и других образцов.

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