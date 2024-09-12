Украина заинтересована в списанной военной технике. Сибига переговорил с итальянским коллегой
Украина заинтересована в получении списанной военной техники от союзников. В том числе и от Италии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрея Сибиги в Twitter.
"Дружеский разговор с Антонио Таяни (глава МИД Италии, - ред.). Поблагодарил Италию за мощное председательство в G7 и поддержку Украины. Обсудили ускорение следующего пакета военной помощи Италии и усиление воздушного щита Украины", - написал министр.
Он отметил, что во время переговоров, выразил заинтересованность украинской стороны в списанной итальянской военной технике.
В частности стороны:
- отметили хорошие перспективы для дальнейшего сотрудничества между нашими оборонными отраслями;
- скоординировали позиции накануне Недели высокого уровня Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН);
- обсудили вопрос украинских детей, на фоне российской агрессии временно проживающих в Италии.
Помощь Италии Украине
С начала полномасштабного вторжения России Италия оказывает Украине значительную поддержку. В качестве примера, Рим поставлял Киеву различные виды оружия, включая зенитные ракеты, противотанковые ракеты, пулеметы, минометы и бронетехнику.
По словам премьер-министра Италии Джорджи Мэлони, во время заседания НАТО, в следующем году, в 2025-м, ее страна увеличит военную помощь Украине до 1,7 млрд евро.
Также ранее сообщалось, что Италия передаст SAMP/T в рамках нового пакета помощи
Списанная техника партнеров
Добавим, что 10 сентября Сибига также проводил переговоры со своей коллегой из Австралии Пенни Вонг. Тогда же он также отметил, что Украина заинтересована в списанном оборудовании, в том числе в большом количестве списанной бронетехники, и других образцов.
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