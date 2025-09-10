МЗС України засудило удар Ізраїлю по Досі та закликало повернутися до переговорів

Україна рішуче засудила ізраїльський удар по столиці Катару та назвала його порушенням міжнародного права.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС України.
Міністерство закордонних справ України виступило з офіційною заявою щодо удару армії Ізраїля по Досі. У відомстві наголосили, що атака була здійснена у густонаселеному району, де розташовані також іноземні дипломатичні представництва.
В МЗС підкреслили, що удар по території держави, яка відіграє роль посередника у мирних переговорах щодо врегулювання ситуації в Секторі Газа, є грубим порушенням міжнародного права.
Київ висловив солідарність з урядом і народом Катару, підкресливши неприпустимість порушення його суверенітету. Україна також підтвердила підтримку зусиль Дохи, спрямованих на досягнення стійкого припинення вогню в Секторі Газа та дипломатичне врегулювання конфлікту.
МЗС України заявило про необхідність для всіх сторін уникати дій, які можуть зірвати посередницькі ініціативи Катару та призвести до подальшої ескалації. Київ закликав негайно припинити насильство та повернутися за стіл переговорів.
Нагадаємо, 9 вересня армія оборони Ізраїлю спільно з контррозвідкою завдала авіаційного удару по Досі. За даними ЦАХАЛ, метою операції було знищення високопоставлених представників угруповання ХАМАС, які брали безпосередню участь в організації нападів 7 жовтня 2023 року та координували подальші воєнні дії проти Ізраїлю.
В ЗМІ писали, що нібито президент США Дональд Трамп схвалив удар Ізраїлю по Досі.
Трамп своєю чергою заявив, що рішення про удар Ізраїлю по Катару приймав не він, а прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху.
Сьогодні стало відомо, що після удару ЦАХАЛ по Досі Єврокомісія призупиняє фінансову підтримку Ізраїлю. Також одночасно будуть заморожені всі платежі на його адресу.