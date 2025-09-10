МЗС України засудило удар Ізраїлю по Досі та закликало повернутися до переговорів

Міністерство закордонних справ України виступило з офіційною заявою щодо удару армії Ізраїля по Досі. У відомстві наголосили, що атака була здійснена у густонаселеному району, де розташовані також іноземні дипломатичні представництва.

В МЗС підкреслили, що удар по території держави, яка відіграє роль посередника у мирних переговорах щодо врегулювання ситуації в Секторі Газа, є грубим порушенням міжнародного права.

Київ висловив солідарність з урядом і народом Катару, підкресливши неприпустимість порушення його суверенітету. Україна також підтвердила підтримку зусиль Дохи, спрямованих на досягнення стійкого припинення вогню в Секторі Газа та дипломатичне врегулювання конфлікту.

МЗС України заявило про необхідність для всіх сторін уникати дій, які можуть зірвати посередницькі ініціативи Катару та призвести до подальшої ескалації. Київ закликав негайно припинити насильство та повернутися за стіл переговорів.