Трамп заявив, що удар Ізраїлю по Катару схвалив Нетаньяху, а не він

Середа 10 вересня 2025 01:05
Трамп заявив, що удар Ізраїлю по Катару схвалив Нетаньяху, а не він Фото: президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху(GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп заявив, що рішення про удар Ізраїлю по Катару приймав не він, а прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп написав у Truth Social.

Також Трамп заявив, що запевнив еміра Катару, що подібне більше не повториться.

"Я поговорив з прем'єр-міністром Нетаньяху після атаки. Прем'єр-міністр сказав мені, що він хоче миру. Я вважаю, що цей сумний інцидент може стати можливістю для миру. Я також поговорив з еміром і прем'єр-міністром Катару і подякував їм за підтримку і дружбу з нашою країною. Я запевнив їх, що подібне більше не повториться на їхній землі", - написав Трамп.

Удар Ізраїлю по Катару

Армія оборони Ізраїлю та контррозвідка 9 вересня близько 16:00 завдали авіаційного удару по столиці Катару Досі з метою ліквідації керівництва угруповання ХАМАС.

У ЦАХАЛ повідомили, що йдеться про високопоставлених представників організації, які були безпосередніми організаторами нападів 7 жовтня 2023 року та координували подальшу війну проти Ізраїлю.

В армії наголосили, що перед атакою були вжиті заходи для мінімізації ризику для цивільних: застосовувалося високоточне озброєння та додаткові розвідувальні дані.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп нібито схвалив удар Ізраїлю по Досі. Вашингтон знав про такі плани заздалегідь.

Детальніше про удар Ізраїлю по Катару - читайте у матеріалі РБК-Україна.

