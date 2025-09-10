RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

МИД Украины осудил удар Израиля по Дохе и призвал вернуться к переговорам

Фото: Киев поддержал Катар после израильского удара (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Украина решительно осудила израильский удар по столице Катара и назвала его нарушением международного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Украины.

Министерство иностранных дел Украины выступило с официальным заявлением относительно удара армии Израиля по Дохе. В ведомстве отметили, что атака была осуществлена в густонаселенном районе, где расположены также иностранные дипломатические представительства.

В МИД подчеркнули, что удар по территории государства, которое играет роль посредника в мирных переговорах по урегулированию ситуации в Секторе Газа, является грубым нарушением международного права.

Киев выразил солидарность с правительством и народом Катара, подчеркнув недопустимость нарушения его суверенитета. Украина также подтвердила поддержку усилий Дохи, направленных на достижение устойчивого прекращения огня в Секторе Газа и дипломатическое урегулирование конфликта.

МИД Украины заявил о необходимости для всех сторон избегать действий, которые могут сорвать посреднические инициативы Катара и привести к дальнейшей эскалации. Киев призвал немедленно прекратить насилие и вернуться за стол переговоров.

 

Израиль ударил по руководству ХАМАС в Катаре

Напомним, 9 сентября армия обороны Израиля совместно с контрразведкой нанесла авиационный удар по Дохе. По данным ЦАХАЛ, целью операции было уничтожение высокопоставленных представителей группировки ХАМАС, которые принимали непосредственное участие в организации нападений 7 октября 2023 года и координировали дальнейшие военные действия против Израиля.

В СМИ писали, что якобы президент США Дональд Трамп одобрил удар Израиля по Дохе.

Трамп в свою очередь заявил, что решение об ударе Израиля по Катару принимал не он, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Сегодня стало известно, что после удара ЦАХАЛ по Дохе Еврокомиссия приостанавливает финансовую поддержку Израиля. Также одновременно будут заморожены все платежи в его адрес.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаИзраильКатар