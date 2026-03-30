UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Україна запускає поїзд до Болгарії: коли поїде перший рейс

18:13 30.03.2026 Пн
2 хв
Для запуску залізничного сполучення працює три країни одночасно
aimg Олена Чупровська
Фото: Україну та Болгарію з'єднає поїзд (Getty Images)

Україна запустить пасажирський поїзд до Болгарії. Маршрут з'єднає три країни і стане ще одним кроком до інтеграції у загальноєвропейський транспортний простір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Міністерства розвитку громад та територій у Telegram.

Коли і як поїде поїзд

Йдеться про тестовий рейс, який планують запустити вже влітку цього року. Маршрут пролягатиме через Румунію - спільними зусиллями трьох країн.

Про це йшлося під час зустрічі віцепрем'єра Олексія Кулеби з міністром транспорту Болгарії Корманом Ісмаїловим у Києві.

Деталей щодо розкладу, вартості квитків та конкретних міст зупинок поки не озвучено.

Окрім залізничного сполучення, на зустрічі торкнулися й інших транспортних питань:

  • розвиток ключових міжнародних маршрутів;
  • дунайський кластер;
  • автомобільна інфраструктура.

"Запуск залізничного сполучення між Україною та Болгарією - це не лише про зручність для людей, а й про посилення нашої інтеграції з європейським транспортним простором", - сказав Олексій Кулеба.

Міністр зазначив, що є реальний попит на цей маршрут. За його словами, країни зроблять усе можливе, щоб уже цього літа він запрацював.

Нові поїзди до Польщі

Раніше "Укрзалізниця" запустила нові рейси до Польщі з Харкова та Києва. Зокрема, з'явилися маршрути до Варшави, Хелма та Перемишля.

Завдяки новому рейсу Київ - Варшава кількість місць на цьому напрямку зросла більш ніж удвічі - зі 180 до 436 пасажирів за рейс.

"Укрзалізниця" також змінила схему продажу квитків на міжнародні рейси. Причина - масовий перепродаж місць посередниками.

За новими правилами, повернені квитки надходять у продаж лише за день до відправлення, а не одразу після здачі. Загальний продаж стартує, як і раніше, за 20 днів до рейсу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
