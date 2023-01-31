В Укрзалізниці показали, як виглядає новий поїзд до Польщі: деталі рейсів і фото
Укрзалізниця анонсувала запуск нових пасажирських рейсів у напрямках, які мають великий попит. Йдеться про маршрути з Харкова та Києва до міст Польщі, а вирушать у дорогу нові поїзди з 19 лютого.
Про це 31 січня передав керівник з комунікацій "УЗ" Олександр Шевченко у своєму Facebook.
Які це рейси
- Потяг №73/74 сполученням Харків - Перемишль. Запускають із 19 лютого, а їздитиме по непарних числах о 14:07. Прибуває до Києва о 21:04, а до Перемишля - о 11:13.
Таким чином, Харків матиме щоденне залізничне пасажирське сполучення з Польщею, оскільки за парними числами курсує поїзд №93/94 Харків - Хелм.
- Потяг №67/19 - 20/68 Київ - Варшава, Хелм з 19 лютого о 18:14, до Хелма - о 4:55, а до Варшави №67/68 прибуватиме о 10:12.
Таким чином, із 19 лютого з Києва до Варшави зможуть їхати не 180, а вже 436 пасажирів.
Деталі рейсу Київ - Варшава, Хелм. Як виглядає вагон нового поїзда
Представник УЗ уточнив подробиці про купівлю квитків та схему курсування нового поїзда Київ - Варшава, Хелм.
- Купівля у додатку УЗ квитка №19/20 Київ - Хелм.
- Пасажир купує на Інтерсіті+ квиток Хелм - Варшава.
- Пасажир вирушає з Києва у звичному комфортному вагоні купе/СВ. Ось як він виглядає:
Ось так виглядає купе/СВ у поїзді Київ - Варшава, Хелм (фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)
- Ці вагони їдуть до українсько-польського кордону разом із РІЦами (RIC) "вузького габариту", там відчіплюються та їдуть самостійно на Хелм, де "перевзувається" для європейської (стандартної) колії 1435 мм.
- Пасажири спокійно сплять у вагонах ст. Хелм поки доїжджає 67/68 і причіпляється до варшавського Інтерсіті.
Залізнична станція у Хелмі (фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)
- Йде пересадка на варшавський Інтерсіті на тому ж пероні за заздалегідь купленими квитками, і так - прибуття до Варшави о 10:12.
Залізничний вокзал у Варшаві (фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)
Які ще потяги курсують до Польщі з України
З Києва, Одеси, Львова, Запоріжжя та Дніпра до польських міст Варшава, Хелм та Перемишль (та інші) зараз курсують такі рейси:
- 23/24 Київ - Хелм
- 89 Київ - Перемишль
- 32/31 Запоріжжя, Дніпро - Перемишль
- 36/35 Одеса - Перемишль
- 53/54 Київ - Перемишль
- 67/68 Київ - Варшава-Всходня
- 705/706 Київ - Перемишль
- 715/716 Київ - Перемишль
Нижче можна ознайомитися з цими маршрутами докладніше:
Потяги УЗ з України до Польщі (фото: скрін uz-vezemo.com)
Квитки продаються виключно онлайн - у додатку Укрзалізниці, чат-боті та на сайті booking.uz.gov.ua. Ось фото вагонів поїздів до Варшави:
Як виглядають вагони поїздів Київ - Варшава (фото: t.me/UkrzalInfo/cfts.org.ua)
Раніше ми розповідали, як купити квитки на поїзд "Київ-Варшава" і чому їх постійно не вистачає.
Нагадаємо, що Укрзалізниця змінила правила продажу квитків на міжнародні рейси, щоб унеможливити їх перепродаж.