В Укрзалізниці показали, як виглядає новий поїзд до Польщі: деталі рейсів і фото

Укрзалізниця анонсувала запуск нових пасажирських рейсів у напрямках, які мають великий попит. Йдеться про маршрути з Харкова та Києва до міст Польщі, а вирушать у дорогу нові поїзди з 19 лютого.

Про це 31 січня передав керівник з комунікацій "УЗ" Олександр Шевченко у своєму Facebook .

Які це рейси

Потяг №73/74 сполученням Харків - Перемишль. Запускають із 19 лютого, а їздитиме по непарних числах о 14:07. Прибуває до Києва о 21:04, а до Перемишля - о 11:13.

Таким чином, Харків матиме щоденне залізничне пасажирське сполучення з Польщею, оскільки за парними числами курсує поїзд №93/94 Харків - Хелм.

Потяг №67/19 - 20/68 Київ - Варшава, Хелм з 19 лютого о 18:14, до Хелма - о 4:55, а до Варшави №67/68 прибуватиме о 10:12.

Таким чином, із 19 лютого з Києва до Варшави зможуть їхати не 180, а вже 436 пасажирів.

Деталі рейсу Київ - Варшава, Хелм. Як виглядає вагон нового поїзда

Представник УЗ уточнив подробиці про купівлю квитків та схему курсування нового поїзда Київ - Варшава, Хелм.

Купівля у додатку УЗ квитка №19/20 Київ - Хелм.

Пасажир купує на Інтерсіті+ квиток Хелм - Варшава.

Пасажир вирушає з Києва у звичному комфортному вагоні купе/СВ. Ось як він виглядає:

Ось так виглядає купе/СВ у поїзді Київ - Варшава, Хелм (фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)

Ці вагони їдуть до українсько-польського кордону разом із РІЦами (RIC) "вузького габариту", там відчіплюються та їдуть самостійно на Хелм, де "перевзувається" для європейської (стандартної) колії 1435 мм.

Пасажири спокійно сплять у вагонах ст. Хелм поки доїжджає 67/68 і причіпляється до варшавського Інтерсіті.

Залізнична станція у Хелмі (фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)

Йде пересадка на варшавський Інтерсіті на тому ж пероні за заздалегідь купленими квитками, і так - прибуття до Варшави о 10:12.

Залізничний вокзал у Варшаві (фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)

Які ще потяги курсують до Польщі з України

З Києва, Одеси, Львова, Запоріжжя та Дніпра до польських міст Варшава, Хелм та Перемишль (та інші) зараз курсують такі рейси:

23/24 Київ - Хелм

89 Київ - Перемишль

32/31 Запоріжжя, Дніпро - Перемишль

36/35 Одеса - Перемишль

53/54 Київ - Перемишль

67/68 Київ - Варшава-Всходня

705/706 Київ - Перемишль

715/716 Київ - Перемишль

Нижче можна ознайомитися з цими маршрутами докладніше:

Потяги УЗ з України до Польщі (фото: скрін uz-vezemo.com)

Квитки продаються виключно онлайн - у додатку Укрзалізниці, чат-боті та на сайті booking.uz.gov.ua. Ось фото вагонів поїздів до Варшави:

Як виглядають вагони поїздів Київ - Варшава (фото: t.me/UkrzalInfo/cfts.org.ua)