Общество Образование Деньги Изменения Экология

Украина запускает поезд в Болгарию: когда поедет первый рейс

18:13 30.03.2026 Пн
2 мин
Для запуска железнодорожного сообщения работает три страны одновременно
aimg Елена Чупровская
Фото: Украину и Болгарию соединит поезд (Getty Images)

Украина запустит пассажирский поезд в Болгарию. Маршрут соединит три страны и станет еще одним шагом к интеграции в общеевропейское транспортное пространство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий в Telegram.

Читайте также: Теперь без пересадок: куда и в какие дни поедет "тестовый" региональный поезд УЗ

Когда и как поедет поезд

Речь идет о тестовом рейсе, который планируют запустить уже летом этого года. Маршрут будет пролегать через Румынию - совместными усилиями трех стран.

Об этом шла речь во время встречи вице-премьера Алексея Кулебы с министром транспорта Болгарии Корманом Исмаиловым в Киеве.

Деталей относительно расписания, стоимости билетов и конкретных городов остановок пока не озвучено.

Кроме железнодорожного сообщения, на встрече затронули и другие транспортные вопросы:

  • развитие ключевых международных маршрутов;
  • дунайский кластер;
  • автомобильная инфраструктура.

"Запуск железнодорожного сообщения между Украиной и Болгарией - это не только об удобстве для людей, но и об усилении нашей интеграции с европейским транспортным пространством", - сказал Алексей Кулеба.

Министр отметил, что есть реальный спрос на этот маршрут. По его словам, страны сделают все возможное, чтобы уже этим летом он заработал.

Новые поезда в Польшу

Ранее "Укрзализныця" запустила новые рейсы в Польшу из Харькова и Киева. В частности, появились маршруты в Варшаву, Хелм и Перемышль.

Благодаря новому рейсу Киев - Варшава количество мест на этом направлении выросло более чем вдвое - со 180 до 436 пассажиров за рейс.

"Укрзализныця" также изменила схему продажи билетов на международные рейсы. Причина - массовая перепродажа мест посредниками.

По новым правилам, возвращенные билеты поступают в продажу только за день до отправления, а не сразу после сдачи. Общая продажа стартует, как и раньше, за 20 дней до рейса.

