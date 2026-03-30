Украина запускает поезд в Болгарию: когда поедет первый рейс

Когда и как поедет поезд

Речь идет о тестовом рейсе, который планируют запустить уже летом этого года. Маршрут будет пролегать через Румынию - совместными усилиями трех стран.

Об этом шла речь во время встречи вице-премьера Алексея Кулебы с министром транспорта Болгарии Корманом Исмаиловым в Киеве.

Деталей относительно расписания, стоимости билетов и конкретных городов остановок пока не озвучено.

Кроме железнодорожного сообщения, на встрече затронули и другие транспортные вопросы:

развитие ключевых международных маршрутов;

дунайский кластер;

автомобильная инфраструктура.

"Запуск железнодорожного сообщения между Украиной и Болгарией - это не только об удобстве для людей, но и об усилении нашей интеграции с европейским транспортным пространством", - сказал Алексей Кулеба.

Министр отметил, что есть реальный спрос на этот маршрут. По его словам, страны сделают все возможное, чтобы уже этим летом он заработал.

Новые поезда в Польшу

Ранее "Укрзализныця" запустила новые рейсы в Польшу из Харькова и Киева. В частности, появились маршруты в Варшаву, Хелм и Перемышль.

Благодаря новому рейсу Киев - Варшава количество мест на этом направлении выросло более чем вдвое - со 180 до 436 пассажиров за рейс.