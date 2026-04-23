Україна запускає новий рівень "малої" ППО для збиття ворожих цілей за тисячі кілометрів

Україна розпочала системне масштабування технології віддаленого керування дронами-перехоплювачами, що дозволяє збивати ворожі цілі на відстані сотень і тисяч кілометрів від оператора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Михайла Федорова.
За словами міністра, Україна стала першою державою у світі, яка системно масштабує віддалене управління засобами перехоплення.
Ключовою особливістю технології є те, що пілот більше не прив’язаний до конкретної позиції на фронті. Управління дроном здійснюється із захищеного середовища у тилових містах (Києві, Львові) або навіть з-за кордону.
Федоров зазначив, що таке рішення не лише підвищує ефективність ППО, а й критично знижує ризики для життя українських операторів.
"Це приклад упровадження оборонних інновацій і формування нового стандарту протиповітряної оборони. Ми можемо масштабувати спроможності без прив’язки до лінії зіткнення", - наголосив міністр оборони.
На сьогодні понад 10 українських виробників уже інтегрували рішення для віддаленого керування у свої системи. Розвиток технології став можливим завдяки ініціативі кластера Brave1, яка стартувала рік тому.
Міноборони ставить за мету досягти показників у 100% детекції та не менше ніж 95% знешкодження ворожих цілей у межах розвитку "малої" ППО.
"За завданням президента продовжуємо розвивати інновації для захистя українського неба. Сьогодні маємо підтверджений результат - збиття цілей на дистанціях у сотні й тисячі кілометрів", - зазначив голова відомства.
Нагадаємо, раніше Михайло Федоров для РБК-Україна детально описував, як кластер Brave1 став фундаментом для розвитку українських технологій. За його словами, шлях від перших БПЛА до створення власних ракет став можливим завдяки об'єднанню зусиль держави та приватних розробників.
Також технологічний ринок України продовжує залучати міжнародних гравців. Зокрема, японська корпорація Terra Drone оголосила про вихід на український ринок через стратегічне партнерство з розробником Amazing Drones.
Спільна робота зосереджена на вдосконаленні дронів-перехоплювачів, здатних розвивати швидкість до 300 км/год.
Крім того, українське військо посилюється новими серійними зразками озброєння. Компанія Quantum Frontline Industries вже передала ЗСУ першу партію безпілотників Linza.
Ці системи вже пройшли перевірку в реальних бойових умовах, а виробник перейшов до етапу масового виготовлення для забезпечення потреб фронту.