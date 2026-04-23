ua en ru
Чт, 23 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Міноборони зробило заяву після вкидів про виплати військовим

20:50 23.04.2026 Чт
2 хв
Чи пішли кошти до військових частин?
aimg Валерій Ульяненко
Міноборони зробило заяву після вкидів про виплати військовим Фото: українські військові (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українські захисники в повному обсязі отримають виплати цього місяця. Інформація в мережі про те, що гроші нібито не надійдуть, є неправдивою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони.

Читайте також: Військовим готують нові контракти та змінять зарплати вже цього року: що відомо

"Фінансування в повному обсязі направлено до військових частин. Всі, хто мають отримати заслужені додаткові виплати, вже їх отримують. Це стосується і "бойових", і "окопних", і 30 тисяч за спеціальні завдання", - йдеться у заяві.

В Міноборони наголосили, що інформація, що шириться мережею, про те, що військові цього місяця не отримають виплат, не відповідає дійсності. Всіх захисників також закликали "перевіряти картки".

Нагадаємо, в Україні готують зміни до підходів мобілізації, які передбачають ширше залучення військовослужбовців на контрактній основі та поступове коригування чинних процедур. Нові правила можуть представити вже найближчими місяцями.

Крім того, президент Володимир Зеленський нещодавно розповів, що Україна хоче відмовитись від проведення мобілізації на користь контрактної армії. Водночас він зазначив, що на це поки немає фінансування.

Зазначимо, учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на 14 календарних днів додаткової відпустки на рік. За цей період грошове забезпечення зберігається.

РБК-Україна також писало, що, за словами Володимира Зеленського, в Україні готуються рішення для більшої мотивації захисників. Вони торкнуться як комплектування підрозділів, так і їхнього фінансування.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Зарплата в Україні
Новини
ЄС остаточно схвалив 90 млрд євро для України та новий пакет санкцій проти РФ
Аналітика
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв'ю з Іваном Вигівським
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв'ю з Іваном Вигівським