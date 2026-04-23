Міноборони зробило заяву після вкидів про виплати військовим

Українські захисники в повному обсязі отримають виплати цього місяця. Інформація в мережі про те, що гроші нібито не надійдуть, є неправдивою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони.

"Фінансування в повному обсязі направлено до військових частин. Всі, хто мають отримати заслужені додаткові виплати, вже їх отримують. Це стосується і "бойових", і "окопних", і 30 тисяч за спеціальні завдання", - йдеться у заяві.

В Міноборони наголосили, що інформація, що шириться мережею, про те, що військові цього місяця не отримають виплат, не відповідає дійсності. Всіх захисників також закликали "перевіряти картки".

Нагадаємо, в Україні готують зміни до підходів мобілізації, які передбачають ширше залучення військовослужбовців на контрактній основі та поступове коригування чинних процедур. Нові правила можуть представити вже найближчими місяцями.

Крім того, президент Володимир Зеленський нещодавно розповів, що Україна хоче відмовитись від проведення мобілізації на користь контрактної армії. Водночас він зазначив, що на це поки немає фінансування.