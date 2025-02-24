Від БПЛА до власних ракет: як Brave1 сприяє розвитку українського defence tech

Про сучачні технології на війні та пошук нових геймченджеров – у колонці віце-прем'єра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова для РБК-Україна.

Технології — наша перевага й асиметрична відповідь на дії ворога. І зараз наше завдання — шукати нові геймченджери, щоб ще більше посилити армію.

Ми запустили Brave1 у квітні 2023 року, щоб об’єднати виробників, науковців, військових, інвесторів і створити фасттрек доставки дронів на фронт. Загалом кластер упорався із цією місією, і вже зараз на платформі зареєстровано понад 3 400 розробок від 1 500 виробників. Нещодавно ми проводили стратегічну сесію з Brave1, де визначили оновлену місію кластера — перемогти у війні завдяки інноваційним технологічним рішенням. Це те, на чому ми зосередимося найближчим часом.

Коли дивимося, що вже зроблено в напрямі defence tech, то бачимо два основні фактори, які стали геймченджерами війни. Перший — відкриття ринків. Коли розробники мають змогу розвиватися й заробляти, з’являється здорова конкуренція та нові продукти. Другий — гейміфікація війни. Так, ми отримуємо якісні дані, бачимо ефективність і лідерство підрозділів, процеси стають прозорими. Тож далі — про зміни, які вже відбулися, і пріоритети в розвитку технологій на найближчий час.

Відкриття ринків

Наша команда зайшла у сферу defence tech як полісімейкер. Ми створили координаційний штаб при Кабміні, зібрали всіх виробників, щоб зрозуміти, які основні блокери і як потрібно змінити правила гри, щоб відкрити ринок. Загалом ухвалили понад 30 революційних постанов, які прибрали бюрократію, зайві дозволи, а також дали змогу розробнику заробляти.

Завдяки цьому ми спершу відкрили ринок дронів, потім масштабували досвід на ринок РЕБ, роботів, боєприпасів та ракет. Ми побачили: усе, чому в Україні дають свободу, починає літати.

БпЛА

За час повномасштабної війни в Україні буквально з нуля розвинувся ринок defence tech. І почався він з дронів. Уже зараз в Україні працює понад 500 компаній, які займаються виробництвом дронів, понад 240 розробок кодифіковані. За майже три роки в Україні з’явилися дрони, яких не існувало раніше. Серед топрозробок – морські дрони як окремий жанр, дрони на оптоволокні, український мавік, великі ударні коптери тощо. Defence tech-кластер Brave1 не лише надає експертну підтримку й допомагає розробникам з кодифікацією, а й видає гранти на розвиток. Лише на дрони видано 106 грантів на суму 156,3 млн грн.





Що далі? Зараз нам потрібно шукати нові інновації, які допоможуть протистояти ворогу. Серед них — дрони з технологією ШІ, рої дронів, безпілотники з різними типами наведення — лазером, на РЕБ, БпЛА для збиття шахедів, розвиток Лінії дронів — ініціативи, яку нещодавно презентував президент.

РЕБ

З напрямом РЕБ ми пройшли той же шлях, що й з дронами: відкриття ринку, спрощення бюрократії, створення конкуренції між виробниками та системні державні контракти. Коли Brave1 розпочав роботу в цьому напрямі, в Україні було близько десяти рішень РЕБ. Зараз же понад 140 компаній займаються їх виробництвом. Brave1 уже видав 19 грантів на 22,8 млн грн компаніям.

Один із найважливіших результатів — українські виробники створили так званий окопний РЕБ — ближнього радіуса Дії. До повномасштабної війни Україна не мала жодної розробки в цьому напрямі. І зараз важливість засобів РЕБ тільки зростає.

Що далі? Окрім пошуку інновацій, важливо створити систему управління РЕБом. Тож надалі ми зосередимося на розвитку українського РЕБу для захисту неба — цивільних, критичної інфраструктури та фронту.

НРК

Роботи — також один із геймченджерів технологічної війни. Ми активно працювали над створенням відповідних процедур, спрощенням нормативки та підтримкою розробників і виробників. Як результат — відкритий ринок НРК. Зараз понад 200 компаній працюють над виробництвом роботів, а більш ніж 40 розробок кодифіковані за стандартами НАТО. Уже проведено першу успішну роботизовану місію. Спецоперацію провела бригада Хартія на харківському напрямку на початку грудня. Це ще раз доводить, що воювати мають роботи, а не люди. І це цілком реальна мета.





Що далі? Наступна ціль — 100% логістичних задач на фронті мають виконувати роботи. Для цього держава повинна закуповувати більше розробок і доставляти їх на фронт, а також забезпечити 100% потреби армії в НРК, повністю прибрати людину з логістичних та інженерних місій, усе виконувати роботизованими системами.

Боєприпаси

Ми також спростили порядок виробництва боєприпасів для безпілотників на снаряди всіх типів, збільшили маржинальність для виробників до 25%. Це дало змогу виробникам заробляти й реінвестувати в розвиток та масштабування. На сьогодні вже більш ніж 40 виробників займаються боєприпасами. На ринку — уже понад 170 типів боєприпасів, і за рік виготовлено та поставлено 2,5+ млн українських боєприпасів Силам безпеки і оборони.

Що далі? Розвиток ринку вибухових речовин і порохів; розробка спеціалізованих боєприпасів і бойових частин, як-от ракети, КАБ, спеціальні стрілецькі набої, БЧ до дипстрайків, артилерійські постріли, а також створення керованих мінних полів з українських боєприпасів і ПЗ.

Ракети

Ракетна програма — це наш фокус і пріоритет зараз. Ми активно працюємо в цьому напрямі. Торік Brave1 видав перші гранти на ракети. Деталей не можемо розкривати, але вже працюємо над власними ракетами й маємо перші результати. Зараз більш ніж 19 компаній працюють над розробкою українських ракет.

Що далі? Ще більше грантів, ще більше випробувань, ще більше ракет усіх видів. Будуть авіаційні та переносні зенітні ракети. І найголовніше: ці ракети нещадно вражатимуть ворожі об’єкти, поки недосяжні для дронів, та захищатимуть наше небо.





Гейміфікація війни

Наступний геймченджер — гейміфікація війни. Один із таких кейсів — бонусна система розподілу дронів.

Це система мотивації для підрозділів Сил безпеки і оборони, яка дозволяє накопичувати бали за ураження ворожих цілей. Що більше цілей знищують наші військові, то більше дронів отримують за ці результати. Ми запустили програму в серпні 2024 року. Цю ідею особисто підтримав президент і зробив усе для реалізації проєкту.

Гейміфікація дає прозорість і створює конкуренцію. Завдяки цьому ми розуміємо ефективність підрозділів, отримуємо правильні дані — і можна поширювати цей досвід на інших. А ще ми розуміємо реальну потребу військових у дронах, які БпЛА працюють і є затребуваними на фронті. Адже підрозділи самостійно визначають, що саме їм потрібно і для яких військових місій.

Станом на січень до бонусної системи вже приєднався 391 підрозділ. У серпні їх було всього 95. Також зросла кількість уражень: 55 тисяч у січні, 5 тисяч у серпні. Кількість зросла в 10 разів.





Зараз ми маємо великий план щодо розвитку програми й поступово його інтегруємо, щоб не порушити динаміки. Зокрема, до програми вже додано ураження артилерії — з 1 січня артилерійські підрозділи, що використовують створену артилерію калібрів 152 мм та 155 мм, почали доєднуватися до програми, а підрозділи тепер можуть замовляти не лише БпЛА, а й засоби радіоелектронної боротьби.

Нам потрібно постійно шукати нові технологічні геймченджери, які змінюють перебіг війни. Тому зараз шукаємо в команду Brave1 лідера, який очолить розробку та впровадження технологій, — Head of Defense Tech Task Force. Зараз кожен, хто робить проривні речі і відчуває сили змінити хід війни, має використовувати їх на повну. Тож чекаємо на ваші CV.