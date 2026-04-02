ua en ru
Чт, 02 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Перша партія вже готова: Україні передають нові безпілотники Linza

01:30 02.04.2026 Чт
2 хв
Системи безпілотників Linza вже пройшли перевірку в бойових умовах
aimg Никончук Анастасія
Фото: дрон (GettyImages)

Керуючий директор Quantum Frontline Industries Маттіас Лена заявив, що компанія завершила випуск першої партії безпілотників для ЗСУ і переходить до нарощування серійного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Defender Media.

Читайте також: Дрони проти дронів: Україна готує нове покоління перехоплювачів

Перехід до серійного випуску

Спільне німецько-українське підприємство Quantum Frontline Industries завершило виробництво першої партії дронів, які будуть передані українським військовим.

У компанії зазначають, що цей етап свідчить про завершення налаштування виробничих процесів і початок стабільного серійного випуску в рамках двосторонньої співпраці.

Плани щодо збільшення виробництва

Після запуску виробництва підприємство має намір поступово розширювати потужності та прискорювати темпи поставок протягом року.

Керівництво наголошує, що ключовими завданнями залишаються збільшення обсягів випуску, стабілізація всіх процесів і забезпечення безперервних поставок з урахуванням актуальних потреб.

Орієнтація на потреби армії

Директор з розвитку бізнесу Frontline Robotics Микита Рожков зазначив, що компанія зосереджена на забезпеченні українських військових тактичними безпілотниками, а також на формуванні стійких і передбачуваних поставок.

Що відомо про дрони Linza

Безпілотні системи Linza, розроблені Frontline Robotics і перевірені в бойових умовах, виробляються в рамках ініціативи Build with Ukraine.

Вона об'єднує українські технологічні рішення з німецькими промисловими можливостями, що дає змогу забезпечити масштабоване виробництво для потреб ЗСУ.

Нагадуємо, що кластер Brave1 повідомив, що було проведено тестування нового покоління дронів-бомберів, наголосивши на їхніх удосконалених характеристиках, стійкому захисті каналів зв'язку та можливості дистанційного керування з безпечної відстані.

Зазначимо, що в Terra Drone Corporation повідомили про підписання стратегічної угоди з українською компанією Amazing Drones, яка займається розробкою дронів-перехоплювачів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна в Україні Дрони
Новини
"Потрібні інші сигнали": Зеленський вказав США на відповідь РФ щодо перемир'я
"Потрібні інші сигнали": Зеленський вказав США на відповідь РФ щодо перемир'я
