"Азов" показав, як нищить російську логістику поблизу Маріуполя (відео)

Українські військові 1-го корпусу Нацгвардії "Азов" завдали ударів по ворожій логістиці в районі тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис "Азова" у Facebook .

Підрозділ показав відео бойової роботи на автошляхах "Маріуполь - Таганрог" (є одним з ключових маршрутів постачання ворожого угруповання на півдні) та "Маріуполь - Волноваха".

"Територія України має бути вільною від російських військ. Найбільш надійний шлях до цього - перенести "санітарну зону" для ворожої логістики ближче до самої РФ і окупованого Криму", - йдеться у заяві.

У підрозділі зазначили, що пілоти вже виконують завдання з ураження цілей біля російського кордону.

"Безпечного Приазов’я для окупантів більше не буде", - підкреслили в "Азові".

Нагадаємо, окупанти намагаються закріпитися в Маріуполі через нову інфраструктуру. Зокрема, так звана "влада ДНР" планує запустити пряме залізничне сполучення між Маріуполем і Донецьком до літа 2026 року.

Офіційне прикриття - "підготовка до курортного сезону", але реальною метою є створення логістичного коридору для перекидання військ і вивезення майна.