Украина запускает "логистический локдаун" против армии РФ
Министерство обороны Украины вместе с Генеральным штабом запускает отдельную программу "Логистический локдаун" для масштабирования ударов по российскому тылу на оперативной глубине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Михаила Федорова.
Программа "Логистический локдаун" предусматривает системное уничтожение российских возможностей на оперативной глубине и масштабирование middle strike-ударов. Ее задача - усилить давление на врага в тылу и лишить его возможности вести активные штурмовые действия.
По данным Минобороны, цена продвижения для российской армии растет.
Если в октябре враг терял 67 военных на 1 км² продвижения, то в апреле - уже 179. Ежемесячно Россия теряет более 35 тысяч убитых или тяжело раненых военных.
За последние месяцы Украина вчетверо увеличила уничтожение вражеской логистики, складов, техники, командных пунктов и маршрутов снабжения на оперативной глубине.
"Уже заметна закономерность в дашбордах: чем больше уничтожается логистики россиян - тем меньше штурмовых действий происходит на ЛБЗ", - говорится в заявлении Федорова.
Одним из ключевых факторов этого изменения в Минобороны называют масштабирование middle strike-возможностей. По оценке ведомства, после отключения Starlink для россиян это стало еще одним элементом технологического преимущества Украины на поле боя.
Два этапа финансирования
В рамках первого этапа Министерство обороны вместе с Генеральным штабом выделило дополнительные 5 млрд грн непосредственно для военных на закупку современных средств middle strike.
Средства получат самые эффективные бригады и подразделения по системе еБалы - команды, которые специализируются на уничтожении врага на оперативной глубине.
Первые подразделения уже получили финансирование, прямые закупки начались.
В рамках второго этапа централизованно запускаются тендеры на закупку крупной партии средств middle strike.
По объяснению Минобороны, открытые конкурсы обеспечивают скорость и масштабирование производства, конкуренцию между производителями, минимизацию коррупционных рисков и прозрачность использования государственных средств.
По прогнозу ведомства, результаты централизованных закупок станут ощутимыми на фронте уже летом.
Ранее РБК-Украина сообщало, что удары Сил обороны по российской логистике на оперативной глубине набирают системный характер.
В начале мая Институт изучения войны зафиксировал, что украинские дроны поражают российские грузовики и топливозаправщики на трассе Мариуполь - Донецк на расстоянии около 95-105 километров от линии фронта, а 1-й корпус "Азов" сообщал об ударах на глубину до 160 километров.
По оценке ISW, систематическое уничтожение логистики врага может стать фактором будущих украинских контрнаступлений.
Впоследствии 1-й корпус "Азов" расширил работу на маршруты Мариуполь - Таганрог и Мариуполь - Волноваха, заявив о намерении сделать "санитарную зону" для российской логистики ближе к самой России и оккупированному Крыму.
В конце концов 412-я бригада Nemesis Сил беспилотных систем сообщила о блокировании трассы Р-280: по ее данным, из-за десятков уничтоженных грузовиков и топливозаправщиков командование РФ ограничило движение тяжелой техники.