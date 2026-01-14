Україна запроваджує режим надзвичайної ситуації в енергетиці

Зеленський підкреслив, що наслідки ударів РФ дуже важкі, як і погіршення погодних умов. Ремонтні бригади, енергетичні компанії, рятувальники, комунальники - зараз усі працюють в цілодобовому режимі, щоб відновити електропостачання та опалення.

Проте оскільки багато питань потребують термінового вирішення, буде оголошено надзвичайний стан в енергетиці. Зокрема, буде створено координаційний штаб в Києві, який буде діяти постійно.

"Загалом в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань визначено першого віцепремʼєр-міністра - міністра енергетики України", - заявив президент.

Ще одне завдання - уряд повинен максимально активізувати роботу з партнерами, щоб отримати від них обладнання та підтримку для відновлення енергосистеми.

"Кабінет Міністрів забезпечить на час саме такої ситуації максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Працюємо також, щоб відчутно збільшити обсяг імпорту електрики в Україну", - додав Зеленський.