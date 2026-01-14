Украина вводит режим чрезвычайной ситуации в энергетике

Зеленский подчеркнул, что последствия ударов РФ очень тяжелые, как и ухудшение погодных условий. Ремонтные бригады, энергетические компании, спасатели, коммунальщики - сейчас все работают в круглосуточном режиме, чтобы восстановить электроснабжение и отопление.

Однако поскольку многие вопросы требуют срочного решения, будет объявлено чрезвычайное положение в энергетике. В частности, будет создан координационный штаб в Киеве, который будет действовать постоянно.

"В целом в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов определен первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины", - заявил президент.

Еще одна задача - правительство должно максимально активизировать работу с партнерами, чтобы получить от них оборудование и поддержку для восстановления энергосистемы.

"Кабинет Министров обеспечит на время именно такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям. Работаем также, чтобы ощутимо увеличить объем импорта электричества в Украину", - добавил Зеленский.