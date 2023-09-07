Україна запропонувала Туреччині відновити "зерновий коридор" без Росії, - посол

"Пропозиція про роботу ("зернового коридору" - ред.) без Росії передана турецькій стороні. Поки що немає остаточного підтвердження. Але оскільки кораблі (із зерном - ред.) вже йдуть територіальними водами Румунії, Болгарії, а також Туреччини і проходять протоки без обмежень, то насправді це раціональний шлях", - заявив посол.

Боднар нагадав про те, що в рамках угоди досить частими були випадки, коли країна-агресор обмежувала прохід кораблів до України або ж намагалась регулювати доступ до українських портів. Зокрема були обмеження й на перелік продукції, яку можна було експортувати з нашої країни.

Посол зауважив, що відсутність експортних обмежень щодо продукції для суден, які проходять "зерновим коридором", можуть бути основою для врегулювання ситуації.

За словами Боднара, наразі продовжується комунікація між Туреччиною й ООН щодо результатів переговорів з Україною та Росією для вироблення узгодженої позиції.

Тим часом Київ очікує на комунікацію зі Стамбулом на високому рівні, яка може відбутись вже найближчими днями або ж можливо в рамках Генасамблеї ООН. Це необхідно для того, аби зрозуміти "куди ми можемо далі рухатися".

"Ми, звичайно, займаємо конструктивну позицію по відношенню до наших партнерів Туреччини та ООН і посередників і випрацьовуватимемо механізми, які будуть вигідні нашій стороні, але не зашкодять принциповій позиції щодо зняття санкцій з Росії - це абсолютно хибний шлях", - додав Боднар.

Зернова угода

В липні поточного року російські терористи заявили про вихід із "зернової угоди" через нібито невиконання їх умов. Після цього окупанти почали обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України.

На початку серпня Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торгових суден.

Тим часом президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган обіцяє добрі новини щодо зернової угоди попри провальні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.