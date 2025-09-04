Україна запропонувала Новій Зеландії співпрацювати у виробництві морських дронів

"Радий зустрічі в Києві з Міністеркою оборони Нової Зеландії Джудіт Коллінз та Головнокомандувачем Збройних сил Нової Зеландії, маршалом авіації Тоні Девісом", - зазначив Шмигаль.

Він розповів, що під час зустрічі подякував народу і керівництву Нової Зеландії за всебічну підтримку в нашій боротьбі проти російської агресії.

Українці під час візиту делегації Нової Зеландії проінформували їх про поточну ситуацію на полі бою, про ключові потреби нашої армії та обговорили пріоритети двосторонньої співпраці у сфері оборони.

"Зокрема, запропонував розглянути можливості співробітництва у виробництві морських дронів", - зазначив Шмигаль.

Серед інших тем зустрічі, аз його словами, були:

перспективи двосторонньої безпекової угоди,

участь у Коаліції охочих та гуманітарні проєкти.

Водночас міністр запропонував Новій Зеландії взяти участь у фінансуванні програм реабілітації звільнених з полону українських військових та цивільних.

"Ми також високо цінуємо участь новозеландських інструкторів у програмі підготовки українських військових Interflex. Висловив вдячність Новій Зеландії за допомогу в протидії тіньовому флоту Росії. Закликав партнерів продовжувати та посилювати санкційний тиск на агресора, зокрема у питанні конфіскації заморожених російських активів", - підсумував Шмигаль.