RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Украина предложила Новой Зеландии сотрудничать в производстве морских дронов

Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина ищет новых партнеров в сфере обороны. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль предложил Новой Зеландии присоединиться к производству морских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.

"Рад встрече в Киеве с Министром обороны Новой Зеландии Джудит Коллинз и Главнокомандующим Вооруженных сил Новой Зеландии, маршалом авиации Тони Дэвисом", - отметил Шмыгаль.

 

Он рассказал, что во время встречи поблагодарил народ и руководство Новой Зеландии за всестороннюю поддержку в нашей борьбе против российской агрессии.

Украинцы во время визита делегации Новой Зеландии проинформировали их о текущей ситуации на поле боя, о ключевых потребностях нашей армии и обсудили приоритеты двустороннего сотрудничества в сфере обороны.

"В частности, предложил рассмотреть возможности сотрудничества в производстве морских дронов", - отметил Шмыгаль.

Среди других тем встречи, по его словам, были:

  • перспективы двустороннего соглашения по безопасности,
  • участие в Коалиции желающих и гуманитарные проекты.

В то же время министр предложил Новой Зеландии принять участие в финансировании программ реабилитации освобожденных из плена украинских военных и гражданских.

"Мы также высоко ценим участие новозеландских инструкторов в программе подготовки украинских военных Interflex. Выразил благодарность Новой Зеландии за помощь в противодействии теневому флоту России. Призвал партнеров продолжать и усиливать санкционное давление на агрессора, в частности в вопросе конфискации замороженных российских активов", - подытожил Шмыгаль.

Производство дронов в Украине

Стоит отметить, что этим летом украинская компания Frontline заключила стратегическое соглашение с немецко-украинским производителем дронов Quantum Systems.

Партнерство предусматривает масштабирование производства в Украине и более глубокую интеграцию в европейскую оборонную индустрию.

Стоит заметить, что президент Украины Владимир Зеленский в этом году также сообщил, что Украина в этом году планирует изготовить сотни-тысячи дронов-перехватчиков.

Он также отметил, что Украина будет контрактовать все доступные объемы приоритетных типов дронов. Кроме того, на днях глава государства написал в соцсетях, что Гана готова профинансировать производство дронов для ВСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины