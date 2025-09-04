Украина предложила Новой Зеландии сотрудничать в производстве морских дронов

"Рад встрече в Киеве с Министром обороны Новой Зеландии Джудит Коллинз и Главнокомандующим Вооруженных сил Новой Зеландии, маршалом авиации Тони Дэвисом", - отметил Шмыгаль.

Он рассказал, что во время встречи поблагодарил народ и руководство Новой Зеландии за всестороннюю поддержку в нашей борьбе против российской агрессии.

Украинцы во время визита делегации Новой Зеландии проинформировали их о текущей ситуации на поле боя, о ключевых потребностях нашей армии и обсудили приоритеты двустороннего сотрудничества в сфере обороны.

"В частности, предложил рассмотреть возможности сотрудничества в производстве морских дронов", - отметил Шмыгаль.

Среди других тем встречи, по его словам, были:

перспективы двустороннего соглашения по безопасности,

участие в Коалиции желающих и гуманитарные проекты.

В то же время министр предложил Новой Зеландии принять участие в финансировании программ реабилитации освобожденных из плена украинских военных и гражданских.

"Мы также высоко ценим участие новозеландских инструкторов в программе подготовки украинских военных Interflex. Выразил благодарность Новой Зеландии за помощь в противодействии теневому флоту России. Призвал партнеров продолжать и усиливать санкционное давление на агрессора, в частности в вопросе конфискации замороженных российских активов", - подытожил Шмыгаль.