Україна запропонувала Іспанії, Португалії та Франції допомогу у подоланні блекауту

Міністерство закордонних справ України запропонувало Іспанії, Португалії та Франції допомогу у подоланні енергетичної кризи. Таке доручення дав президент Володимир Зеленський.
Як передає РБК-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х.
"За дорученням президента Володимира Зеленського щойно зв'язався зі своїми колегами з Іспанії, Португалії та Франції, щоб запропонувати допомогу України після сьогоднішніх відключень електроенергії в Європі", - написав Сибіга.
Він зазначив, що Україна має великий досвід подоланні блекауту.
"Навіть захищаючи свою Батьківщину від агресії, ми готові допомагати нашим друзям у важкі часи. Наші дипломати у відповідних країнах вже зв'язалися з урядами та очікують на перелік конкретних дій, які можуть бути вжиті. Ми залишатимемося в тісному контакті з нашими партнерами для подальшої координації", - додав глава МЗС.
Нагадаємо, у понеділок, 28 квітня, масштабний блекаут охопив низку європейських країн, зокрема Іспанію, Францію та Португалію. Без електроенергії залишилися мільйони людей, виникли серйозні перебої в роботі транспорту, комунікацій, підприємств і критичної інфраструктури.
Як повідомляли ЗМІ, на повне відновлення енергопостачання в Іспанії може знадобитися від 6 до 10 годин. У країні навіть оголосили надзвичайний стан через блекаут.
При цьому причини знеструмлення досі невідомі.
Португальська національна електрична компанія REN назвала можливою причиною проблеми - пожежу на південному заході Франції, на горі Аларік. Ця пожежа пошкодила високовольтну лінію електропередач між Перпіньяном і східною Нарбонною.
Також повідомлялося, що розслідується версія кібератаки. Однак пізніше голова Євроради Антоніу Кошта спростував цю інформацію.
Детальніше про блекаут у Європі - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Також ми показали, як Іспанія та Португалія переживають блекаут.
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