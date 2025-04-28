Україна запропонувала Іспанії, Португалії та Франції допомогу у подоланні блекауту

"За дорученням президента Володимира Зеленського щойно зв'язався зі своїми колегами з Іспанії, Португалії та Франції, щоб запропонувати допомогу України після сьогоднішніх відключень електроенергії в Європі", - написав Сибіга.

Він зазначив, що Україна має великий досвід подоланні блекауту.

"Навіть захищаючи свою Батьківщину від агресії, ми готові допомагати нашим друзям у важкі часи. Наші дипломати у відповідних країнах вже зв'язалися з урядами та очікують на перелік конкретних дій, які можуть бути вжиті. Ми залишатимемося в тісному контакті з нашими партнерами для подальшої координації", - додав глава МЗС.