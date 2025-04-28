Україна запропонувала Іспанії, Португалії та Франції допомогу у подоланні блекауту

Міністерство закордонних справ України запропонувало Іспанії, Португалії та Франції допомогу у подоланні енергетичної кризи. Таке доручення дав президент Володимир Зеленський.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х.