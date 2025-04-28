Украина предложила Испании, Португалии и Франции помощь в преодолении блэкаута

Министерство иностранных дел Украины предложило Испании, Португалии и Франции помощь в преодолении энергетического кризиса. Такое поручение дал президент Владимир Зеленский.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х .

"Даже защищая свою Родину от агрессии, мы готовы помогать нашим друзьям в трудные времена. Наши дипломаты в соответствующих странах уже связались с правительствами и ожидают перечень конкретных действий, которые могут быть приняты. Мы будем оставаться в тесном контакте с нашими партнерами для дальнейшей координации", - добавил глава МИД.

Он отметил, что Украина имеет большой опыт преодолении блэкаута.

"По поручению президента Владимира Зеленского только что связался со своими коллегами из Испании, Португалии и Франции, чтобы предложить помощь Украине после сегодняшних отключений электроэнергии в Европе", - написал Сибига.

Блэкаут в Европе

Напомним, в понедельник, 28 апреля, масштабный блэкаут охватил ряд европейских стран, в частности Испанию, Францию и Португалию. Без электроэнергии остались миллионы людей, возникли серьезные перебои в работе транспорта, коммуникаций, предприятий и критической инфраструктуры.

Как сообщали СМИ, на полное восстановление энергоснабжения в Испании может потребоваться от 6 до 10 часов. В стране даже объявили чрезвычайное положение из-за блэкаута.

При этом причины обесточивания до сих пор неизвестны.

Португальская национальная электрическая компания REN назвала возможной причиной проблемы - пожар на юго-западе Франции, на горе Аларик. Этот пожар повредил высоковольтную линию электропередач между Перпиньяном и восточной Нарбонной.

Также сообщалось, что расследуется версия кибератаки. Однако позже председатель Евросовета Антониу Кошта опроверг эту информацию.

Подробнее о блэкауте в Европе - читайте в материале РБК-Украина.

Также мы показали, как Испания и Португалия переживают блэкаут.

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