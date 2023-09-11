Україна запросить наступного року до 14 млрд доларів фінансової допомоги США

"Переговорів поки немає, є багато невизначеностей, і ми не маємо впевненості, що це гарантовано", - заявив він журналістам. За його словами, Україна також сподівається одержати від США 3,3 мільярда доларів до кінця року.

Цього року Україна отримала від США майже 10 млрд доларів фінансової допомоги для покриття бюджетного дефіциту, і Київ очікує, що її потреби не зменшаться наступного року.

Президент Джо Байден минулого місяця попросив Конгрес схвалити додаткові витрати на суму близько 40 млрд доларів, у тому числі 24 млрд доларів на Україну та інші міжнародні потреби з метою продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі з російськими загарбниками. Цей запит вже отримав двопартійну підтримку у Сенаті.

Запит Міноборони

Новий міністр оборони України Рустем Умеров заявив минулого тижня, що збирається попросити Кабінет міністрів збільшити витрати на оборону ще на 251 млрд гривень (6,8 мільярда доларів) цього року, оскільки військові витрати збільшуються щодня.

За словами Марченка, уряд обговорить прохання Умерова на найближчому засіданні. "Я не впевнений, що ми зможемо покрити всі потреби", про які говорив Умеров, сказав Марченко.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що у 2024 році Україні буде потрібна міжнародна допомога більш ніж на 40 млрд доларів, але вона поки не гарантована.

Детальніше про допомогу Україні читайте у матеріалі РБК-Україна "Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші".