Украина запросит в следующем году до 14 млрд долларов финансовой помощи США

"Переговоров пока нет, есть много неопределенностей, и у нас нет уверенности, что это гарантировано", - заявил он журналистам. По его словам, Украина также надеется получить от США 3,3 миллиарда долларов до конца года.

В этом году Украина получила от США почти 10 млрд долларов финансовой помощи для покрытия бюджетного дефицита, и Киев ожидает, что ее потребности не уменьшатся в следующем году.

Президент Джо Байден в прошлом месяце попросил Конгресс одобрить дополнительные расходы на сумму около 40 млрд долларов, в том числе 24 млрд долларов на Украину и другие международные нужды с целью продолжать поддерживать Украину в ее борьбе с российскими захватчиками. Этот запрос уже получил двухпартийную поддержку в Сенате.

Запрос Минобороны

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров заявил на прошлой неделе, что собирается попросить Кабинет министров увеличить расходы на оборону еще на 251 млрд гривен (6,8 миллиарда долларов) в этом году, поскольку военные расходы увеличиваются ежедневно.

По словам Марченко, правительство обсудит просьбу Умерова на ближайшем заседании. "Я не уверен, что мы сможем покрыть все потребности", о которых говорил Умеров, сказал Марченко.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что в 2024 году Украине потребуется международная помощь более чем на 40 млрд долларов, но она пока не гарантирована.

Подробнее о помощи Украине читайте в материале РБК-Украина "Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги".