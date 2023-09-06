Запит Байдена на 24 млрд доларів Україні отримає двопартійну підтримку у Сенаті

Лідери демократів та республіканців у Сенаті США висловили підтримку продовженню допомоги Україні. Законодавці повернулися до Вашингтона після канікул, зіткнувшись із жорсткими термінами ухвалення законопроектів про витрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Президент Джо Байден минулого місяця попросив Конгрес схвалити додаткові витрати на суму близько 40 млрд доларів, у тому числі 24 млрд доларів на Україну та інші міжнародні потреби з метою продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі з російськими загарбниками.

"Ми також маємо продовжувати підтримувати наших друзів в Україні, зараз більше, ніж будь-коли, оскільки контрнаступ проти сил Путіна знаходиться в самому розпалі", - заявив лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер, відкриваючи Сенат 5 вересня після серпневих канікул.

Як зазначив лідер республіканців Мітч МакКоннелл, головним пріоритетом Сенату має бути забезпечення безпеки американського народу. "І цього місяця ми матимемо шанс зробити це за рахунок додаткових асигнувань на невідкладні пріоритети національної безпеки і допомоги при стихійних лихах", - заявив він.

"Нам необхідно продовжувати інвестувати в американську оборонно-промислову базу, щоб підтримати наших партнерів у сьогоднішній боротьбі та допомогти нашим силам стримувати завтрашні загрози", - сказав МакКоннел.

Запит Білого дому

Радник Байдену з національної безпеки Джейк Салліван повідомив журналістам у Білому домі, що адміністрація тісно співпрацює як із Сенатом, так і з Палатою представників над пакетом додаткової допомоги, фінансування якого передбачається до кінця 2023 року.

Салліван сказав, що адміністрація вважає, що зможе забезпечити необхідне фінансування. "Розмови були конструктивними, вони були позитивними та предметними, і ми очікуємо, що зможемо знайти розумний пакет, щоб Україна могла отримати те, що їй потрібне", - сказав він.

Перспективи додаткового запиту Байдена можуть бути менш райдужними в Палаті представників, де республіканці мають незначну більшість, а деякі вкрай праві, особливо ті, хто тісно пов'язаний з колишнім президентом-республіканцем Дональдом Трампом, критикують американське фінансування Києва.

Прохання Байдена про допомогу Україні прозвучало в той час, коли перед законодавцями стоїть 1 жовтня крайній термін для ухвалення хоча б короткострокового законопроекту про витрати, інакше їм загрожує закриття уряду.