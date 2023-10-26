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Україна заперечила зупинку "зернового коридору": у портах понад 20 суден

Четвер 26 жовтня 2023 18:24
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Україна заперечила зупинку "зернового коридору": у портах понад 20 суден Ілюстративне фото: Україна заперечила зупинку "зернового коридору" (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Інформація про призупинення роботи тимчасового "зернового коридору" через можливу загрозу з боку РФ не відповідає дійсності. Українські порти продовжують обробляти судна, які пройшли коридором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Інформація щодо скасування або непрогнозовану зупинку тимчасового коридору для руху цивільних суден з та до портів Великої Одеси не відповідає дійсності. Всі встановлені ВМС ЗСУ наявні маршрути є дійсними та використовуються цивільними суднами", - сказано у повідомленні.

При цьому у міністерстві підкреслюють, що із врахуванням того, що коридор було впроваджено в надскладних умовах військової агресії Росії, його функціонування відбувається з урахуванням військової обстановки та погодних умов.

У відомстві додають, що наразі, в портах "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" під завантаженням перебувають 23 судна. Всього коридором на вхід скористалося 51 судно. При чому 33 судна експортувало понад 1,3 млн тонн української агропродукції та інших вантажів.

Зернова угода

Нагадаємо, що Росія заявила про вихід з зернової угоди в липні 2023 року. Тоді вона почала обстрілювати порти та зернову інфраструктуру. Проте 10 серпня Україна відкрила тимчасові коридори для цивільних торгових суден.

Сьогодні з'явилася інформація про те, що Україна нібито призупинила роботу нового коридору через можливу загрозу з боку військових літаків і морських мін росіян.

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