ua en ru
Сб, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна призупинила роботу "зернового" коридору через загрози з боку РФ

Четвер 26 жовтня 2023 15:38
UA EN RU
Україна призупинила роботу "зернового" коридору через загрози з боку РФ Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна призупинила роботу нового "зернового" коридору через можливу загрозу з боку російських військових літаків і морських мін.

Про це заявила київська консалтингова компанія "Барва Інвест", повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії у Telegram.

"Ми хочемо повідомити вам про тимчасове припинення руху суден на вхід і вихід. Поточна заборона поширюється на 26 жовтня, але не виключено, що її буде продовжено", - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що напередодні АМПУ опублікувала повідомлення про те, що рух суден у і з коридору буде призупинено з 26 жовтня 2023 року.

"Таке призупинення де факто вже діяло протягом останніх двох днів через рішення військових, які посилалися на "вибухову загрозу", що виникла внаслідок збільшення активності російської авіації", - йдеться в повідомленні.

Зерновий коридор

Україна продовжує працювати над розширенням морського коридору, оскільки Росія після виходу із "зернової угоди" продовжує створювати загрози для судноплавства.

Водночас Греція готова надати альтернативний маршрут експорту українського зерна через свої порти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
зерновий коридор Війна Росії проти України
NEWS
Росія планує інформатаку проти Умєрова
Росія планує інформатаку проти Умєрова
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ