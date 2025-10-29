Україна закриває посольство на Кубі, - Сибіга

Сибіга розповів, що сьогодні Україна проголосувала проти резолюції Генасамблеї ООН про необхідність припинення американської блокади Куби, маючи серйозні підстави.

Зокрема, раніше кубинський президент бажав російському диктатору Володимиру Путіну "успіхів" в його агресивній війні проти України.

"Ми його добре чули. Цього року ми вирішили закрити наше посольство в Гавані й знизити рівень наших дипломатичних відносин. Наш голос не спрямований проти кубинського народу - ми поважаємо його право жити в процвітанні", - зазначив глава МЗС.

Він додав, що голос України проти резолюції спрямований проти бездіяльності кубинської влади у відповідь на масовий призов кубинських громадян до російської окупаційної армії.

Тисячі з них підписали контракти, поповнивши лави солдатів, які беруть безпосередню участь у бойових діях на українській землі.

"Небажання Гавани зупинити масове залучення своїх громадян до війни Росії проти України є співучастю в агресії й має бути засуджене найрішучішим чином. Україна завжди виступатиме проти такої практики та відстоюватиме цілі й принципи Статуту ООН", - наголосив Сибіга.