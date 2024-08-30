Україна закликала Монголію заарештувати Путіна під час його візиту

Монголія повинна виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт диктатора Володимира Путіна під час його майбутнього візиту. Зокрема передати його до Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ (МЗС) України.
"Українська сторона сподівається, що уряд Монголії усвідомлює той факт, що Володимир Путін є воєнним злочинцем. На його арешт за підозрою у незаконному примусовому переміщенні українських дітей до Російської Федерації видано ордер Міжнародним кримінальним судом, юрисдикція якого визнається Монголією", - пише МЗС.
У відомстві нагадали, що викрадення українських дітей є лише одним із численних злочинів, які диктатор, а також решта військово-політичного керівництва Російської Федерації (РФ) повинні постати перед правосуддям. Усі вони винні в агресивній війні проти України, звірствах проти українського народу, вбивствах, зґвалтуваннях, пограбуваннях, обстрілах цивільної інфраструктури, а також геноциді.
"Закликаємо монгольську владу виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт, та передати Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі", - додає МЗС.
У березні 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та уповноваженого при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.
В Кремлі тим часом заявили про те, що диктатор планує 3 вересня відвідати Монголію. Водночас Bloomberg пише, що Путін отримав запевнення від країни, що не буде заарештований за ордером МКС.
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