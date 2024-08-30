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Украина призвала Монголию арестовать Путина во время его визита

Фото: Владимир Путин, диктатор (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Монголия должна выполнить обязательный международный ордер на арест диктатора Владимира Путина во время его предстоящего визита. В частности передать его в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) Украины.

"Украинская сторона надеется, что правительство Монголии осознает тот факт, что Владимир Путин является военным преступником. На его арест по подозрению в незаконном принудительном перемещении украинских детей в Российскую Федерацию выдан ордер Международным уголовным судом, юрисдикция которого признается Монголией", - пишет МИД. 

В ведомстве напомнили, что похищение украинских детей является лишь одним из многочисленных преступлений, которые диктатор, а также остальное военно-политическое руководство Российской Федерации (РФ) должны предстать перед правосудием. Все они виновны в агрессивной войне против Украины, зверствах против украинского народа, убийствах, изнасилованиях, грабежах, обстрелах гражданской инфраструктуры, а также геноциде. 

"Призываем монгольские власти выполнить обязательный международный ордер на арест, и передать Путина в Международный уголовный суд в Гааге", - добавляет МИД. 

Визит Путина в Монголию

В марте 2023 года МКС выдал ордер на арест Путина и уполномоченную при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В Кремле заявили о том, что диктатор планирует 3 сентября посетить Монголию. В то же время, Bloomberg пишет, что Путин получил заверения от страны, что не будет арестован по ордеру МКС.

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