Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Україна закликала адміністрацію Трампа відновити санкції проти російської нафти

03:32 19.04.2026 Нд
2 хв
Чому санкції будуть вигідні як Україні, так і США?
aimg Едуард Ткач
Фото: Ольга Стефанишина (Віталій Носач, РБК-Україна)

Посол України у США Ольга Стефанишина закликала адміністрацію Трампа відновити санкції проти російської нафти, а також не дозволяти РФ отримувати вигоду через дії Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Стефанишиної в соцмережі Х.

Читайте також: Найдивніша помилка Трампа. Сенатор назвав зняття санкцій з РФ "винагородою Путіну"

"Не можна дозволяти Росії отримувати вигоду з дій свого союзника Ірану. Ми закликаємо адміністрацію США відновити санкції проти російської нафти і нафтопродуктів", - написала вона.

Стефанишина додала, що у спільних інтересах Києва і Вашингтона обмежити фінансування, яке Росія використовує для своїх атак на Україну і для надання допомоги противникам США.

Вона підкреслила, що якщо Росія зрозуміє, що дестабілізація і розпалювання війни вигідні, тоді у світі зовсім скоро виникнуть нові проблеми.

"Примітно, що російський представник уже назвав відмову від нафтових угод "співпрацею", - резюмувала посол.

Що передувало

Нагадаємо, добою раніше Мінфін США знову випустив ліцензію, яка дозволила продаж, доставку і розвантаження російської нафти і нафтопродуктів, завантажених на судна до 17 квітня 2026 року. Цей дозвіл діє 16 травня.

Раніше в березні США теж робили подібний крок, щоб стабілізувати ціни на нафту, які пішли вгору через війну в Ірані та блокаду Ормузької протоки.

При цьому буквально кілька днів тому глава Мінфіну США Скотт Бессент стверджував, що Вашингтон не збирається продовжувати послаблення для країни-агресора.

Міністр енергетики США Кріс Райт теж висловлював сумнів, що буде продовжено дозвіл на купівлю підсанкційної російської нафти.

