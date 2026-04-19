Україна закликала адміністрацію Трампа відновити санкції проти російської нафти

Посол України у США Ольга Стефанишина закликала адміністрацію Трампа відновити санкції проти російської нафти, а також не дозволяти РФ отримувати вигоду через дії Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Стефанишиної в соцмережі Х.
"Не можна дозволяти Росії отримувати вигоду з дій свого союзника Ірану. Ми закликаємо адміністрацію США відновити санкції проти російської нафти і нафтопродуктів", - написала вона.
Стефанишина додала, що у спільних інтересах Києва і Вашингтона обмежити фінансування, яке Росія використовує для своїх атак на Україну і для надання допомоги противникам США.
Вона підкреслила, що якщо Росія зрозуміє, що дестабілізація і розпалювання війни вигідні, тоді у світі зовсім скоро виникнуть нові проблеми.
"Примітно, що російський представник уже назвав відмову від нафтових угод "співпрацею", - резюмувала посол.
Нагадаємо, добою раніше Мінфін США знову випустив ліцензію, яка дозволила продаж, доставку і розвантаження російської нафти і нафтопродуктів, завантажених на судна до 17 квітня 2026 року. Цей дозвіл діє 16 травня.
Раніше в березні США теж робили подібний крок, щоб стабілізувати ціни на нафту, які пішли вгору через війну в Ірані та блокаду Ормузької протоки.
При цьому буквально кілька днів тому глава Мінфіну США Скотт Бессент стверджував, що Вашингтон не збирається продовжувати послаблення для країни-агресора.
Міністр енергетики США Кріс Райт теж висловлював сумнів, що буде продовжено дозвіл на купівлю підсанкційної російської нафти.