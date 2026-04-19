Україна закликала адміністрацію Трампа відновити санкції проти російської нафти

"Не можна дозволяти Росії отримувати вигоду з дій свого союзника Ірану. Ми закликаємо адміністрацію США відновити санкції проти російської нафти і нафтопродуктів", - написала вона.

Стефанишина додала, що у спільних інтересах Києва і Вашингтона обмежити фінансування, яке Росія використовує для своїх атак на Україну і для надання допомоги противникам США.

Вона підкреслила, що якщо Росія зрозуміє, що дестабілізація і розпалювання війни вигідні, тоді у світі зовсім скоро виникнуть нові проблеми.

"Примітно, що російський представник уже назвав відмову від нафтових угод "співпрацею", - резюмувала посол.