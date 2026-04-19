Украина призвала администрацию Трампа возобновить санкции против российской нефти

"Нельзя позволять России извлекать выгоду из действий своего союзника Ирана. Мы призываем администрацию США возобновить санкции против российской нефти и нефтепродуктов", - написала она.

Стефанишина добавила, что в общих интересах Киева и Вашингтона ограничить финансирование, которое Россия использует для своих атак на Украину и для оказания помощи противникам США.

Она подчеркнула, что если Россия поймет, что дестабилизация и разжигание войны выгодны, тогда в мире совсем скоро возникнут новые проблемы.

"Примечательно, что российский представитель уже назвал отказ от нефтяных соглашений "сотрудничеством", - резюмировала посол.