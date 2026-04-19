Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Украина призвала администрацию Трампа возобновить санкции против российской нефти

03:32 19.04.2026 Вс
2 мин
Почему санкции будут выгодны как Украине, так и США?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)

Посол Украины в США Ольга Стефанишина призвала администрацию Трампа возобновить санкции против российской нефти, а также не позволять РФ извлекать выгоду из-за действий Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Стефанишиной в соцсети Х.

Читайте также: Самая странная ошибка Трампа. Сенатор назвал снятие санкций с РФ "вознаграждением Путину"

"Нельзя позволять России извлекать выгоду из действий своего союзника Ирана. Мы призываем администрацию США возобновить санкции против российской нефти и нефтепродуктов", - написала она.

Стефанишина добавила, что в общих интересах Киева и Вашингтона ограничить финансирование, которое Россия использует для своих атак на Украину и для оказания помощи противникам США.

Она подчеркнула, что если Россия поймет, что дестабилизация и разжигание войны выгодны, тогда в мире совсем скоро возникнут новые проблемы.

"Примечательно, что российский представитель уже назвал отказ от нефтяных соглашений "сотрудничеством", - резюмировала посол.

Что предшествовало

Напомним, сутками ранее Минфин США снова выпустил лицензию, которая разрешила продажу, доставку и разгрузку российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда до 17 апреля 2026 года. Данное разрешение действует 16 мая.

Ранее в марте США тоже делали подобный шаг, чтобы стабилизировать цены на нефть, которые пошли вверх из-за войны в Иране и блокаде Ормузского пролива.

При этом буквально несколько дней назад глава Минфина США Скотт Бессент утверждал, что Вашингтон не собирается продлевать послабление для страны-агрессора.

Министр энергетики США Крис Райт тоже выражал сомнение, что будет продолжено разрешение на покупку подсанкционной российской нефти.

