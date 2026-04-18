США знову дали "зелене світло" операціям з російською нафтою: новий термін
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) випустило генеральну ліцензію № 134B, яка дозволяє проведення операцій, пов’язаних із продажем, доставкою та розвантаженням російської нафти та нафтопродуктів, завантажених на судна станом на 17 квітня 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OFAC.
Термін дії та умови
Ліцензія діє до 12:01 за східним часом 16 травня 2026 року. Вона замінює попередню ліцензію № 134A, яка була чинною з 19 березня до 11 квітня 2026 року.
Дозвіл поширюється на транзакції, які є "звичайно необхідними" для продажу, доставки або розвантаження російських нафти та нафтопродуктів. Це включає:
безпечне швартування та якірну стоянку суден;
забезпечення здоров’я та безпеки екіпажу;
аварійний ремонт та екологічні заходи;
послуги з управління суднами, комплектування екіпажу, бункерування, лоцманське проведення, реєстрацію, страхування, класифікацію та рятування.
Ліцензія стосується нафти та нафтопродуктів російського походження, зокрема вироблених компаніями, що перебувають під санкціями за програмами "Шкідлива діяльність Росії" та "Україна/Росія".
Винятки
Ліцензія не дозволяє:
будь-які транзакції за участю осіб, розташованих або зареєстрованих в Ірані, Північній Кореї, на Кубі, а також на тимчасово окупованих територіях України (згідно з указами E.O. 14065 та E.O. 13685, тобто окремі райони Донецької та Луганської областей, а також Крим);
будь-які інші операції, заборонені іншими санкційними режимами, зокрема пов’язані з Іраном або товарами іранського походження.
Попри санкції, деякі російські танкери з "тіньового флоту" продовжують транспортувати нафту, використовуючи страхові сертифікати, видані фіктивними компаніями. Про цю хитромудру схему повідомляє Bloomberg.
Тим часом Франція готує різке посилення покарань: за використання фальшивих прапорів пропонують подвоїти терміни ув’язнення (до двох років) та штрафи (до 300 тисяч євро).
Швеція, своєю чергою, уже затримала балкер, який прямував із Росії. Причина - зафіксоване скидання відходів у Балтійському морі. Нині триває розслідування можливого порушення екологічного законодавства.