Україна закликає ввести санкції та визнати РФ державою-терористом через спробу анексії територій

"Влаштований російським керівництвом спектакль з підписанням сумнівних паперів із самопроголошеними ватажками окупаційних адміністрацій в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях України про їх нібито приєднання до Російської Федерації жодним чином не змінює правового статусу тимчасово окупованих територій як суверенних територій України та не матиме жодних правових наслідків для адміністративно-територіального устрою чи міжнародно визнаних кордонів нашої держави", - сказано в заяві.

Підкреслюється, що такі дії є юридично нікчемними відповідно до міжнародного права та "не варті навіть паперу, на якому вони закріплені".

Наголошується, що РФ свідомо загострює ситуацію та демонструє повну зневагу до всіх держав та міжнародних організацій, які закликали її до переговорів і миру. Влада РФ пішла на спробу попри попередження України, що цей крок покладе край будь-яким дипломатичним зусиллям. Та Росія свідомо обрала війну, а не мир.

Так, у відповідь на дії країни-агресора Україна подала заявку щодо приєднання до НАТО за пришвидшеною процедурою, активізувала зусилля щодо збільшення військової, фінансової та гуманітарної допомоги партнерів, а також пришвидшила реалізацію гарантій безпеки для України та Європи відповідно до Київського безпекового договору.

Незважаючи на незаконні дії РФ Україна продовжить звільняти тимчасово окуповані території, відновлюючи свою територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах. Україна також забезпечить притягнення Кремля до відповідальності за всі вчинені злочини.

МЗС закликає партнерів вжити рішучих і невідкладних дій задля захисту міжнародного правопорядку, зокрема, пришвидшити надання Україні необхідної військової, економічної та фінансової допомоги, а також запровадити додаткові жорсткі санкції проти РФ.

При цьому Росія та її керівництво повинні бути ізольовані від цивілізованого світу, їм не місце в міжнародних організаціях та на міжнародних майданчиках. Україна наполягає на необхідності юридично та політично визнати РФ державою-терористом.

"Ми закликаємо кожну державу підтримати ініціативу щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, ініційованого українською стороною задля притягнення вищого військово-політичного керівництва Росії до відповідальності за розв’язання злочинної війни проти України", - додають в МЗС.