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Окупанти хочуть об'єднати анексовані області України в один округ

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Москва, П'ятниця 30 вересня 2022 20:37
Окупанти хочуть об'єднати анексовані області України в один округ Фото: окупанти мають намір об'єднати анексовані області в один округ (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

У Росії чотири окуповані області України мають намір об'єднати в один новий федеральний округ.

Про це заявив "глава" "адміністрації" окупованих Росією районів Запорізької області Євген Балицький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

"Ми поспілкувалися, обговорили, як це буде, створюватиметься новий федеральний округ, його назва та всі інші моменти зараз ще обговорюються", - заявив Балицький.

Нагадаємо, що сьогодні президент РФ Володимир Путін підписав "договори" про анексію окупованих територій України. Російський лідер підписав псевдодокументи із гауляйтерами "ДНР", "ЛНР", а також окупованих регіонів Запорізької та Херсонської областей.

Вчора вночі глава Кремля визнав "незалежність" Запорізької та Херсонської областей, які тимчасово окуповані та очікують на звільнення від РФ.

Також РБК-Україна писала про те, що нещодавно президент України Володимир Зеленський висунув главі Кремля Володимиру Путіну ультиматум щодо переговорів. У разі визнання фейкових "референдумів" Україна відмовиться продовжувати діалог із Росією.

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