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Украина призывает ввести санкции и признать РФ страной-террористом из-за попытки аннексии территорий

Фото: Украина призывает ввести санкции и признать РФ государством-террористом из-за попытки аннексии территорий (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина призывает партнеров ввести дополнительные санкции против России, а также признать ее государством-террористом и исключить из международных организаций в ответ на попытку аннексии украинских территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.

"Устроенный российским руководством спектакль с подписанием сомнительных бумаг с самопровозглашенными главарями оккупационных администраций в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины об их якобы присоединении к Российской Федерации никоим образом не изменяет правовой статус временно оккупированных территорий как суверенных территорий Украины и не будет иметь никаких правовых последствий для административно-территориального устройства или международно признанных границ нашего государства", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что такие действия юридически ничтожны в соответствии с международным правом и "не стоят даже бумаги, на которой они закреплены".

Отмечается, что РФ сознательно обостряет ситуацию и демонстрирует полное пренебрежение ко всем государствам и международным организациям, призвавшим ее к переговорам и миру. Власти РФ пошли на попытку, несмотря на предупреждение Украины, что этот шаг положит конец любым дипломатическим усилиям. Но Россия сознательно выбрала войну, а не мир.

Так, в ответ на действия страны-агрессора Украина подала заявку о присоединении к НАТО по ускоренной процедуре, активизировала усилия по увеличению военной, финансовой и гуманитарной помощи партнеров, а также ускорила реализацию гарантий безопасности для Украины и Европы в соответствии с Киевским договором безопасности.

Несмотря на незаконные действия РФ, Украина продолжит освобождать временно оккупированные территории, восстанавливая свою территориальную целостность в международно признанных границах. Украина также обеспечит привлечение Кремля к ответственности за все совершенные преступления.

МИД призывает партнеров принять решительные и безотлагательные действия для защиты международного правопорядка, в частности, ускорить предоставление Украине необходимой военной, экономической и финансовой помощи, а также ввести дополнительные жесткие санкции против РФ.

При этом Россия и ее руководство должны быть изолированы от цивилизованного мира, им не место в международных организациях и международных площадках. Украина настаивает на необходимости юридического и политического признания РФ государством-террористом.

"Мы призываем каждое государство поддержать инициативу по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, инициированного украинской стороной для привлечения высшего военно-политического руководства России к ответственности за развязывание преступной войны против Украины", - добавляют в МИД.

Ранее российский диктатор Владимир Путин подписал договор о так называемом "вступлении в состав России новых территорий" - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

При этом главари оккупированных областей заявили о желании объединиться в один новый федеральный округ РФ.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией только при правлении нового президента.

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