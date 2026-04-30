Україна з'ясує у команди Трампа деталі пропозиції РФ про "перемир'я" на 9 травня, - Зеленський

Що хоче з'ясувати Зеленський

Президент наголосив: Україна хоче розуміти, про що насправді йдеться.

"З'ясуємо, про що конкретно йдеться: про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше", - заявив Зеленський.

президент України Володимир Зеленський прокоментував російські заяви про перемир'я

Позиція України

Київ готовий до переговорів, але лише у форматі, який дасть реальний результат.

"Наша пропозиція - припинити вогонь довгостроково, гарантувати надійну безпеку для людей і довготривалий мир. Україна готова працювати заради цього в будь-якому достойному та ефективному форматі", - підкреслив президент.