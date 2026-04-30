Ротации на фронте Украденное зерно в Израиле Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Украина выяснит у команды Трампа детали предложения РФ о "перемирии" на 9 мая, - Зеленский

10:55 30.04.2026 Чт
2 мин
Украина готова к миру, но не к иллюзиям
aimg Елена Чупровская
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский поручил своим представителям связаться с командой Дональда Трампа, чтобы выяснить детали российского предложения о "перемирии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Зеленского в Telegram.

Читайте также:"Они проиграли": Трамп сделал громкое заявление, перепутав Украину с Ираном

Что хочет выяснить Зеленский

Президент подчеркнул: Украина хочет понимать, о чем на самом деле идет речь.

"Выясним, о чем конкретно идет речь: о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем", - заявил Зеленский.

Фото: президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российские заявления о перемирии (инфографика РБК-Украина)

Позиция Украины

Киев готов к переговорам, но только в формате, который даст реальный результат.

"Наше предложение - прекратить огонь долгосрочно, гарантировать надежную безопасность для людей и долговременный мир. Украина готова работать ради этого в любом достойном и эффективном формате", - подчеркнул президент.

Тем временем в Центре противодействия дезинформации объяснили, почему глава Кремля вообще заговорил о перемирии. По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, российский диктатор Владимир Путин предлагает перемирие на 9 мая, потому что волнуется за свой парад и не может гарантировать безопасность даже в Москве.

Напомним, ранее помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что Путин сообщил Трампу о готовности объявить временное перемирие на время празднования так называемого "дня победы". По словам Ушакова, американский президент эту идею "активно поддержал".

Больше по теме:
Владимир ЗеленскийДональд ТрампПеремирие России и Украины