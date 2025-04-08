Україна сформувала свою позицію щодо угоди із США про надра, - Сибіга

Україна вже виробила свою позицію щодо угоди зі Сполученими Штатами Америки про рідкісноземельні метали та формує групу, яка поїде на переговори до Вашингтону.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив у коментарі "Укрінформу".
"З українського боку буде фіналізовано склад переговорної групи, яка найближчим часом відбуде до Вашингтона для предметного обговорення запропонованого американською стороною тексту угоди. Ми виробили вже свою позицію, також своє бачення щодо тексту майбутньої угоди", - сказав Сибіга.
Він наголосив, що майбутня угода має бути взаємовигідною, відповідати інтересам обидвох сторін, а також не має суперечити курсу України на євроінтеграцію.
"Це одна з принципових позицій для української сторони" - наголосив міністр.
Сибіга також підтвердив, що буде обрана одна з провідних юридичних компаній, яка буде супроводжувати переговорний процес.
За його словами, до складу делегації, яка поїде до Вашингтона, буде включено представника МЗС України.
Нагадаємо, у лютому Україна та США почали обговорення угоди про рідкісноземельні метали. Відтоді обидві сторони розробляли умови, які підійдуть як Києву, так і Вашингтону.
Нещодавно стало відомо, що США передали Україні новий проєкт угоди.
За словами президента України Володимира Зеленського, нова угода вже є повноцінною, а не рамковою, як було раніше.
Також нардеп Ярослав Железняк у коментарі РБК-Україна розповів, що нова угода щодо рідкісноземельних металів між Україною та США має радше комерційний характер і суттєво обмежує права України.
Нещодавно стало відомо, що Україна та США провели технічну онлайн-зустріч щодо угоди. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкрив деталі переговорів.
Також Зеленський повідомив, що Україна відправить до США технічну групу для переговорів з американськими партнерами щодо угоди про рідкісноземельні метали.
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