Україна сформувала свою позицію щодо угоди із США про надра, - Сибіга

"З українського боку буде фіналізовано склад переговорної групи, яка найближчим часом відбуде до Вашингтона для предметного обговорення запропонованого американською стороною тексту угоди. Ми виробили вже свою позицію, також своє бачення щодо тексту майбутньої угоди", - сказав Сибіга.

Він наголосив, що майбутня угода має бути взаємовигідною, відповідати інтересам обидвох сторін, а також не має суперечити курсу України на євроінтеграцію.

"Це одна з принципових позицій для української сторони" - наголосив міністр.

Сибіга також підтвердив, що буде обрана одна з провідних юридичних компаній, яка буде супроводжувати переговорний процес.

За його словами, до складу делегації, яка поїде до Вашингтона, буде включено представника МЗС України.