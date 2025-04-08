RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Украина сформировала свою позицию по соглашению с США о недрах, - Сибига

Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украина уже выработала свою позицию по соглашению с Соединенными Штатами Америки о редкоземельных металлах и формирует группу, которая поедет на переговоры в Вашингтон.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в комментарии "Укринформу".

"С украинской стороны будет финализирован состав переговорной группы, которая в ближайшее время отбудет в Вашингтон для предметного обсуждения предложенного американской стороной текста соглашения. Мы выработали уже свою позицию, также свое видение относительно текста будущего соглашения", - сказал Сибига.

Он подчеркнул, что будущее соглашение должно быть взаимовыгодным, отвечать интересам обеих сторон, а также не должно противоречить курсу Украины на евроинтеграцию.

"Это одна из принципиальных позиций для украинской стороны", - подчеркнул министр.

Сибига также подтвердил, что будет выбрана одна из ведущих юридических компаний, которая будет сопровождать переговорный процесс.

По его словам, в состав делегации, которая поедет в Вашингтон, будет включен представитель МИД Украины.

 

Соглашение Украины и США

Напомним, в феврале Украина и США начали обсуждение соглашения о редкоземельных металлах. С тех пор обе стороны разрабатывали условия, которые подойдут как Киеву, так и Вашингтону.

Недавно стало известно, что США передали Украине новый проект соглашения.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, новое соглашение уже является полноценным, а не рамочным, как было раньше.

Также нардеп Ярослав Железняк в комментарии РБК-Украина рассказал, что новое соглашение по редкоземельным металлам между Украиной и США имеет скорее коммерческий характер и существенно ограничивает права Украины.

Недавно стало известно, что Украина и США провели техническую онлайн-встречу по соглашению. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскрыл детали переговоров.

Также Зеленский сообщил, что Украина отправит в США техническую группу для переговоров с американскими партнерами по соглашению о редкоземельных металлах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныСоединенные Штаты АмерикиАндрей СибигаРедкоземельные металлы в Украине