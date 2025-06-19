Україна вже цьогоріч зможе збивати російські КАБи: подробиці від Defense Express (відео)
В НАТО завершили випробування засобів, які дозволяють перехоплювати російські керовані авіаційні бомби (КАБ). Очікується, що вже до кінця 2025 року Україна отримає нову технологію, яка дозволить боротися із головним російським інструментом ударів по українській обороні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
Мова йде про проєкт НАТО Innovation Challenge: вперше про нього стало відомо у лютому 2025 року. Проєкт передбачає розробку захисту не тільки від КАБів, але й від ударних безпілотників типу "Шахед".
Участь у розробці взяли західні стартапи Alta Ares, Atreyd, та Tytan, які працювали над створенням компонентів багатошарової системи протиповітряної оборони. За випробуваннями нових розробок спостерігали представники Об'єднаного командування НАТО, Франції та України.
Під час полігонних випробувань стартап Alta Ares продемонстрував свою систему виявлення, ідентифікації та прогнозування траєкторії польоту КАБів. Atreyd та Tytan зі свого боку показали рішення на базі зенітних дронів - як одиничні безпілотники, так і рій дронів-перехоплювачів.
Протягом наступних місяців планується провести роботи із вдосконалення систем перехоплення. Проте низку рішень готуються впроваджувати вже зараз. Наприкінці 2025 року в Україні можуть розгорнути системи, які дозволять перехоплювати та знищувати російські КАБи.
"Можливість протистояти КАБам врятує більше життів українських військових, а також підвищить ефективність оборонних укріплень. Відповідно рішення для цієї проблеми потрібні вже "на вчора", – додало видання.
Що таке КАБ
Керована (коригована) авіабомба - авіаційний боєприпас, призначений для високоточного ураження цілей без необхідності входити у зону роботи протиповітряної оборони супротивника. Фактично, це звичайна авіабомба, оснащена комплексом, який покращує її точність та збільшує дальність польоту.
Росіяни використовують у якості КАБів авіабомби ФАБ-250 та ФАБ-500, оснащені УМПК, модулями планування та корекції, які можна запускати з літаків Су-34. Вони здатні долати відстань у десятки кілометрів (до 90 км), проте щодо їхньої точності існують величезні проблеми - на відміну від західних аналогів, які використовує Україна (американська GDAM-ER та французька AASM Hammer).
Проте відносна дешевизна та велика потужність дозволили росіянам перетворити свої КАБи на зброю для терору. Окупанти постійно тероризують КАБами українські міста та села, спричиняючи великі жертви серед цивільного населення.
Україні потрібні системи ППО
Тим часом президент України Володимир Зеленський закликав лідерів "Групи семи" (G7) надати Україні більше систем протиповітряної оборони. З початку російського вторгнення західні системи ППО перехопили значну кількість дронів та ракет, зберігши багато життів військових та цивільних.
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