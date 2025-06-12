РФ атакувала Харківську область КАБами: п'ятеро постраждалих, серед них дитина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова та ДСНС .

Співробітники ДСНС спільно з поліцейськими дістали постраждалих з-під завалів та передали медикам.

Як розповіли у ДСНС, внаслідок влучання авіабомби частково зруйновано два житлових будинки та надвірні споруди. Під уламками напівзруйнованого погреба опинилися жінка та її 11-річний син.

За його словами, на місці ворожого удару працюють екстрені служби. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.

Обстріли Харкова та області

У ніч на 12 червня російські терористи здійснили чергову атаку дронами на Харків. Відомо про 18 поранених, серед яких є діти.

А у ніч на 11 червня російські окупанти також атакували Харків ударними дронами. Під атакою перебували Основ'янський і Слобідський райони міста.

Були прямі влучання у багатоповерхові будинки, приватний сектор, дитячі майданчики, громадський транспорт, комунальні та виробничі об'єкти, цивільні підприємства. У деяких локаціях в місті виникло чимало пожеж.

Внаслідок ворожої атаки по Харкову загинули четверо людей. Ще понад 60 людей було поранено. Дев'ятеро з постраждалих - діти.

Також вчора у Харківській області під час розмінування сільгоспугідь на звільнених територіях Ізюмського району російський дрон атакував рятувальників. Один з саперів загинув.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.