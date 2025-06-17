Питання життя і смерті. Зеленський закликав лідерів G7 допомогти Україні з ППО
Системи протиповітряної оборони в Україні успішно перехопили значну кількість дронів і ракет завдяки підтримці лідерів G7. Для збереження життів важливо продовжувати надавати Україні сучасні системи ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Системи протиповітряної оборони працювали майже по всій країні, чимала кількість безпілотників і ракет була перехоплена - значною мірою завдяки підтримці ваших країн. Це питання життя і смерті", - наголосив Зеленський.
Він підкреслив, що Україна має й далі отримувати системи протиповітряної оборони та ракети й переходити до локалізації виробництва в Україні.
"Це нагальна потреба для збереження життів. Зараз ми працюємо над розробкою та розгортанням безпілотників-перехоплювачів, щоб захистити від "Шахедів" наші міста. Наші міста, а отже, і ваші", - додав він.
Водночас президент закликав лідерів країн G7 надати додаткове фінансування на їх виробництво.
"Ці нові перехоплювачі важливі як для Європи, так і для Індо-Тихоокеанського регіону, Японії, Канади і Сполучених Штатів", - підсумував він.
Обстріл України 17 червня
У ніч на 17 червня, російські окупанти вчергове здійснили комбіновану атаку на Україну, використавши майже 500 ударних дронів та десятки ракет.
Внаслідок влучання ракети Х-101 у Солом'янському районі Києва обвалився цілий підʼїзд 9-поверхівки, а у пʼятиповерхівці почалась пожежа.
Крім того, пошкодження були зафіксовані у Дарницькому, Подільському, Шевченківському та Святошинському районах. Загалом цієї ночі під ворожим вогнем у різних районах столиці опинилися майже 30 локацій.
Вже відомо, що внаслідок удару по столиці загинули 14 людей, ще понад сотня поранених.
Також сьогодні вранці російські війська завдали масованого удару по Одесі. Ціллю ворога знову стала цивільна інфраструктура. Зазнали руйнувань:
- житлові будинки,
- дитячий садок,
- інклюзивний центр,
- гаражі,
- та інші об'єкти.
У кількох місцях спалахнули пожежі.
Внаслідок обстрілу Одеси загинуло дві людини, ще понад 20 - поранені.
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