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Украина уже в этом году сможет сбивать российские КАБы: подробности от Defense Express (видео)

Украина, Четверг 19 июня 2025 17:31
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Украина уже в этом году сможет сбивать российские КАБы: подробности от Defense Express (видео) Фото: основной носитель КАБов у россиян - истребитель-бомбардировщик Су-34 (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В НАТО завершили испытания средств, которые позволяют перехватывать российские управляемые авиационные бомбы (КАБ). Ожидается, что уже к концу 2025 года Украина получит новую технологию, которая позволит бороться с главным российским инструментом ударов по украинской обороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Речь идет о проекте НАТО Innovation Challenge: впервые о нем стало известно в феврале 2025 года. Проект предусматривает разработку защиты не только от КАБов, но и от ударных беспилотников типа "Шахед".

Участие в разработке приняли западные стартапы Alta Ares, Atreyd, и Tytan, которые работали над созданием компонентов многослойной системы противовоздушной обороны. За испытаниями новых разработок наблюдали представители Объединенного командования НАТО, Франции и Украины.

Во время полигонных испытаний стартап Alta Ares продемонстрировал свою систему обнаружения, идентификации и прогнозирования траектории полета КАБов. Atreyd и Tytan со своей стороны показали решения на базе зенитных дронов - как единичные беспилотники, так и рой дронов-перехватчиков.

В течение следующих месяцев планируется провести работы по совершенствованию систем перехвата. Однако ряд решений готовятся внедрять уже сейчас. В конце 2025 года в Украине могут развернуть системы, которые позволят перехватывать и уничтожать российские КАБы.

"Возможность противостоять КАБам спасет больше жизней украинских военных, а также повысит эффективность оборонительных укреплений. Соответственно решения для этой проблемы нужны уже "на вчера", - добавило издание.

Что такое КАБ

Управляемая (корректируемая) авиабомба - авиационный боеприпас, предназначенный для высокоточного поражения целей без необходимости входить в зону работы противовоздушной обороны противника. Фактически, это обычная авиабомба, оснащенная комплексом, который улучшает ее точность и увеличивает дальность полета.

Россияне используют в качестве КАБов авиабомбы ФАБ-250 и ФАБ-500, оснащенные УМПК, модулями планирования и коррекции, которые можно запускать с самолетов Су-34. Они способны преодолевать расстояние в десятки километров (до 90 км), однако касательно их точности существуют огромные проблемы - в отличие от западных аналогов, которые использует Украина (американская GDAM-ER и французская AASM Hammer).

Однако относительная дешевизна и большая мощность позволили россиянам превратить свои КАБы в оружие для террора. Оккупанты постоянно терроризируют КАБами украинские города и села, вызывая большие жертвы среди гражданского населения.

Украине нужны системы ПВО

Между тем президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров "Группы семи" (G7) предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны. С начала российского вторжения западные системы ПВО перехватили значительное количество дронов и ракет, сохранив много жизней военных и гражданских.

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