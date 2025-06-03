Можуть летіти до 95 км: що відомо про КАБи, які ворог зробив більш далекобійними

Росія почала активніше застосовувати нові плануючі авіабомби УМПК-ПД з підвищеною дальністю. Нещодавно удари ними зафіксували на Харківщині та Сумщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

Що таке УМПК-ПД та чим вони небезпечні

Як пише видання, УМПК-ПД - це уніфіковані модулі планування та корекції з підвищеною дальністю. Удар по Харківській і Сумській областях, про який нещодавно повідомила обласна прокуратура, став одним із перших задокументованих випадків застосування цих модернізованих боєприпасів.

"Якщо дальність скидання УМПК становила 60-80 км, залежно від параметрів польоту носія, то нові більш далекобійні зразки - вже на дальність до 95 км. Як вважають у прокуратурі, зараз ворог лише тестує такі версії УМПК і можливо відстань використання буде збільшуватись", - йдеться у матеріалі.

Перше зображення Су-34 з УМПК-ПД з’явилося лише в березні 2025 року: на ньому фронтовий бомбардувальник несе чотири ФАБ-500М62 з удосконаленими модулями. Оновлення включає збільшене крило, посилену систему кріплення і вдосконалене управління.

Тактичні переваги та вразливості

З появою УМПК-ПД Росія отримала дві стратегічні переваги:

Здатність вражати цілі на відстані до 95 км, тобто далі, ніж дозволяли попередні зразки. Можливість здійснювати пуски з глибшого тилу, знижуючи ризики для пілотів.

Втім, чим більша відстань - тим більше шансів для українських засобів РЕБ зірвати наведення: супутниковий сигнал встигає більше часу побути під впливом перешкод.

Росіяни намагаються це компенсувати, нарощуючи потужність навігаційних модулів: УМПК-ПД вже отримують по 8, а в окремих випадках навіть до 12 супутникових антен типу "Комета-М", що ускладнює їхнє заглушення.

Загроза для цивільних

На відміну від високоточної зброї західного зразка, точність для РФ не є пріоритетом — навіть зі збільшеною дальністю бомби можуть бути застосовані по площинних цілях, таких як міста чи села. Відносна дешевизна цих комплектів робить їх зручним інструментом для терору мирного населення.