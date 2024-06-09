Україна вже скористалась дозволом США бити по РФ, - Білий дім

Україна вже скористалась дозволом Сполучених Штатів Америки завдавати ударів по Російської Федерації.
Про це розповів радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS.
Салліван розповів, що Сили оборони України вже скористались частковим дозволом бити американською зброєю по Росії.
"Я просто скажу, що з погляду президента це був здоровий глузд... Коли вони (росіяни. - ред.) рухалися з одного боку кордону прямо на інший бік кордону, це просто не мало сенсу - не дозволити українцям вести вогонь через цей кордон, вражати російські гармати та вогневі точки, які вели вогонь по українцях", - зазначив радник президента США.
Він також наголосив, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в утриманні лінії та відсічі агресуючим російським силам.
"І одна річ, яку я зазначу, це те, що імпульс цієї операції в Харкові застопорився. Зараз Харків все ще перебуває під загрозою, але росіяни не змогли досягти істотного прогресу на місці за останні дні в цьому районі", - додав Саліван.
Зазначимо, що останніми місяцями Україна вела активні дискусії з партнерами щодо того, щоб мати змогу завдавати ударів по території російської Федерації.
Не так давно Україна отримала такий дозвіл і від президента США Джо Байдена. Після тривалих дебатів США таки дозволили атакувати військові об'єкти на території Росії.
Схожі дозволи також дали Франція та Німеччина.
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