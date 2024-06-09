Україна вже скористалась дозволом США бити по РФ, - Білий дім

Салліван розповів, що Сили оборони України вже скористались частковим дозволом бити американською зброєю по Росії.

"Я просто скажу, що з погляду президента це був здоровий глузд... Коли вони (росіяни. - ред.) рухалися з одного боку кордону прямо на інший бік кордону, це просто не мало сенсу - не дозволити українцям вести вогонь через цей кордон, вражати російські гармати та вогневі точки, які вели вогонь по українцях", - зазначив радник президента США.

Він також наголосив, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в утриманні лінії та відсічі агресуючим російським силам.

"І одна річ, яку я зазначу, це те, що імпульс цієї операції в Харкові застопорився. Зараз Харків все ще перебуває під загрозою, але росіяни не змогли досягти істотного прогресу на місці за останні дні в цьому районі", - додав Саліван.