Украина уже воспользовалась разрешением США бить по РФ, - Белый дом

Салливан рассказал, что Силы обороны Украины уже воспользовались частичным разрешением бить американским оружием по России.

"Я просто скажу, что с точки зрения президента это был здравый смысл... Когда они (россияне. - ред.) двигались с одной стороны границы прямо на другую сторону границы, это просто не имело смысла - не позволить украинцам вести огонь через эту границу, поражать российские пушки и огневые точки, которые вели огонь по украинцам", - отметил советник президента США.

Он также отметил, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в удержании линии и отпора агрессирующим российским силам.

"И одна вещь, которую я отмечу, это то, что импульс этой операции в Харькове застопорился. Сейчас Харьков все еще находится под угрозой, но россияне не смогли достичь существенного прогресса на месте за последние дни в этом районе", - добавил Саливан.

