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Німеччина дозволила Україні бити по території Росії не далі 40 км, - ЗМІ

П'ятниця 31 травня 2024 14:20
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Німеччина дозволила Україні бити по території Росії не далі 40 км, - ЗМІ Фото: самохідна гаубиця Panzerhaubitze 2000 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина дозволила Силам оборони України завдавати удари по російській території. Водночас радіус ураження зовсім невеликий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Як відзначає Bild, німецьку зброю для ударів проти російської території можна застосовувати лише у Харківській області.

"Разом із нашими найближчими союзниками та в тісному діалозі з українським урядом ми постійно адаптуємо нашу підтримку до розвитку війни", - заявив прессекретар уряду Німеччини Штеффен Хебестрейт.

Для ударів по території країни-терориста розглядаються дві системи озброєнь Німеччини:

  • самохідна гаубиця Panzerhaubitze 2000;
  • броньована ракетна система залпового вогню Mars II.

"Радіус, за яким ЗСУ може завдавати ударів німецькою зброєю на території Росії, невеликий: максимальна зона ураження цілей за кордоном становить не більше 40 кілометрів", - додає Bild.

Обмеження на використання озброєння

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Захід активно допомагав Україні озброєнням, втім за умови того, що Київ не завдаватиме уражень по російській території. Останнім часом дедалі більше союзників почали переглядати свою політику щодо цього.

Детальніше про те, хто надав дозвіл використовувати їх зброю проти території країни-терориста - в матеріалі РБК-Україна.

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