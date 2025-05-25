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Україна вже працює над наступними обмінами полонених, - Юсов

Україна, Неділя 25 травня 2025 16:14
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Україна вже працює над наступними обмінами полонених, - Юсов Фото: Україна працює над звільненням нових груп полонених (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Каріна Левицька

Завершивши масштабний обмін, під час якого додому повернулись 1000 українських захисників, країна вже працює над наступними операціями.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ми Україна".

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України розповів, разом з цим обміном від початку повномасштабного вторгнення додому повернулись вже 5757 громадян України та іноземців.

"Сьогодні завершився 65 обмін військовополоненими. Додому повернулася ще 1000 захисників України... Робота триває - нам потрібно повернути кожного і кожну - це чітке завдання. Координаційний штаб вже працює над організацією і проведенням наступних операцій. Кожен українець має повернутися з російської неволі", - зазначив Юсов.

Обмін полоненими в форматі "1000 на 1000"

Нагадаємо, на переговорах у Туреччині, 16 травня, делегації з України та Росії домовилися про проведення масштабного обміну полоненими в форматі "1000 на 1000".

Через значний масштаб обмін проходив у кілька днів у кілька етапів та розпочався у п'ятницю, 23 травня.

На першому етапі з російського полону звільнили 390 осіб: 270 військових та 120 цивільних. Серед них - бійці ВМС, Десантно-штурмових військ, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та прикордонники.

Вчора відбувся другий день масштабного обміну, і Україна повернула 307 військових. Серед них - 27 захисників Маріуполя, також з полону вперше звільнили воїнів з деяких військових частин.

Як відомо, сьогодні з російського полону повернулися ще 303 українці. Зокрема звільнили 70 воїнів, які обороняли Маріуполь.

РБК-Україна показувало ексклюзивні кадри масштабного обміну полоненими, які опублікувала СБУ.

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Обмін полоненими Війна Росії проти України Окупанти
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